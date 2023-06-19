Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya yeni talip! Juventus, Milan derken bir başka İtalyan...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ara transferde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza attığı Nicolo Zaniolo'nun ismi transfer haberlerinden eksik olmuyor.

Galatasaray'a ilk geldiğinde yaz transfer döneminde 30-35 milyon euro bonservis karşılığı takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Zaniolo, Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 10 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı goller ve performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

MİLLİ TAKIM'LA İKİ MAÇTA DA OYNADI

Galatasaray'a dönüşüyle Mancini'nin dikkatini çeken ve yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edilen Zaniolo, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ve üçüncülük maçında forma giydi. Yarı finalde İspanya ile oynanan maçın tamamında sahada kalan Zaniolo, takımına penaltı kazandırmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Hollanda ile oynanan üçüncülük maçında ise yedek soyunup 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Haberin Devamı

ASTON VILLA, JUVENTUS VE MILAN İLGİLENİYOR

İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Zaniolo ile Premier Lig ekibi Aston Villa ile Serie A devleri Juventus ve Milan ilgileniyor. Aston Villa'nın futbol direktörü olan Monchi'nin ilk hedeflerinden birinin Zaniolo olduğu iddia ediliyordu. Juventus'un ise 35 milyon euro serbest kalma bedeli olan Zaniolo'yu transfere ikna edip Galatasaray'a 25 milyon euroya çıkabilecek teklif sunacağı yazılıyordu.

İTALYA'DAN YENİ TALİP: FIORENTINA

Juventus ve Milan'ın ardından bir Serie A ekibi daha Zaniolo'yu gündemine aldı: Fiorentina.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Fiorentina, Zaniolo'nun temsilcilerine ulaşarak transfer ihtimaliyle ilgili bilgi aldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Juventus, Milan, Fiorentina ve Aston Villa ile ismi anılan Nicolo Zaniolo için Galatasaray 35 milyon euro bonservis geliri bekliyor.