×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya yeni talip! Juventus, Milan derken bir başka İtalyan...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Zaniolo#Galatasaray
Galatasarayın yıldızı Zanioloya yeni talip Juventus, Milan derken bir başka İtalyan...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 21:22

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya ülkesinden bir talip daha çıktı. Juventus ve Milan'ın ardından bir Serie A ekibi daha, Zaniolo'nun temsilcilerine ulaşarak transferle ilgili durumunu sordu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ara transferde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza attığı Nicolo Zaniolo'nun ismi transfer haberlerinden eksik olmuyor.

Galatasaray'a ilk geldiğinde yaz transfer döneminde 30-35 milyon euro bonservis karşılığı takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Zaniolo, Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 10 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı goller ve performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan ayrıldı, yeni takımı resmen açıklandıGalatasaray'dan ayrıldı, yeni takımı resmen açıklandıHaberi görüntüle

MİLLİ TAKIM'LA İKİ MAÇTA DA OYNADI

Galatasaray'a dönüşüyle Mancini'nin dikkatini çeken ve yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edilen Zaniolo, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde ve üçüncülük maçında forma giydi. Yarı finalde İspanya ile oynanan maçın tamamında sahada kalan Zaniolo, takımına penaltı kazandırmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Hollanda ile oynanan üçüncülük maçında ise yedek soyunup 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Haberin Devamı

Galatasarayın yıldızı Zanioloya yeni talip Juventus, Milan derken bir başka İtalyan...

ASTON VILLA, JUVENTUS VE MILAN İLGİLENİYOR

İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Zaniolo ile Premier Lig ekibi Aston Villa ile Serie A devleri Juventus ve Milan ilgileniyor. Aston Villa'nın futbol direktörü olan Monchi'nin ilk hedeflerinden birinin Zaniolo olduğu iddia ediliyordu. Juventus'un ise 35 milyon euro serbest kalma bedeli olan Zaniolo'yu transfere ikna edip Galatasaray'a 25 milyon euroya çıkabilecek teklif sunacağı yazılıyordu.

İTALYA'DAN YENİ TALİP: FIORENTINA

Juventus ve Milan'ın ardından bir Serie A ekibi daha Zaniolo'yu gündemine aldı: Fiorentina.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Fiorentina, Zaniolo'nun temsilcilerine ulaşarak transfer ihtimaliyle ilgili bilgi aldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Juventus, Milan, Fiorentina ve Aston Villa ile ismi anılan Nicolo Zaniolo için Galatasaray 35 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Zaniolo#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava