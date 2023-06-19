Galatasaray'dan ayrıldı, Samsunspor resmen açıkladı

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk, sarı kırmızılı kulübe veda etmişti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından ise, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz!" sözleriyle deneyimli eldivene teşekkür edildi.

Bu gelişmenin ardından Samsunspor, Okan Kocuk'u bedelsiz olarak renklerine bağladı. Kırmızı beyazlı kulüp transferi bu videoyle duyurdu.



