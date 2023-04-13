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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jorge Jesus'un eski kulübü Flamengo ile görüştüğü iddia edilirken, Brezilya basını tarafından Jorge Jesus'a ait olduğu öne sürülen flaş bir ses kaydı yayınlandı.

Sarı lacivertli takımla sezon sonunda sona erecek sözleşmesi sebebiyle ismi hem Brezilya Milli Takımı ve hem de Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Portekizli teknik adamın son talibi ise eski kulübü Flamengo olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Brezilya ekibinin, teknik direktörlük görevi için ilk hedefinin Jorge Jesus olduğu öne sürülmüş ve taraflar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği öne sürülmüştü.

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SES KAYDINI SIZDIRDILAR

Ve Brezilya basını, bahsi geçen o telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını servis etti. Söz konusu ses kaydında Jorge Jesus, Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz ile görüştüğünü söylüyor ve Brezilya'da hakkında çıkan 'çok para istiyor' iddialarına tepki göstererek Ali Koç ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağının sinyallerini veriyor.

İŞTE O ÇOK KONUŞULAN SES KAYDI

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Dün Marcos ile birkaç şey hakkında konuştum ancak ona maddi konulardan hiç bahsetmedim. Çünkü Brezilya'da çok para istediğime dair şeyler çıkıyor ve bunun olmasını istemiyorum. Gerçek şu ki Marcos Braz, benimle Flamengo hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak bunu yapamayacağımı ona söyledim. Çünkü başkanla görüşmedim bile. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay olduğunu söyledim. Bana, göreve geçici bir antrenör getireceğini söyledi. Ben de ona, 'Tamam o zaman beni bekleyebilirsin' dedim. O da bana 'Seni bir haftadan fazla bekleyemem' dedi ve konu orada kapandı. Flamengo'ya gitmeme nedenimin para olduğunu söylüyorlar ancak ben Braz ile para konuşmadım bile."

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BU İLK ses kaydı DEĞİL

Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli Youtube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınlamıştı. Kayıtta Jesus'un; "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler." dediği ortaya çıkmıştı.

Ses kaydının ardından Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ya da Flamengo'ya gideceği iddiaları ortaya atılırken detaylar daha sonra ortaya çıkmıştı. Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali Koç'la birlikte görüntülendiği favori restoranına giden Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis'in mekan sahibinden restoranın Jesus'un favorisi olduğunu öğrenince deneyimli hocayı aradığı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

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BREZİLYA'YI DEĞİL, RESTORANI KASTETMİŞ

Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği kaydedilmişti.

KUPALAR KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe yönetiminin ve taraftarların önümüzdeki sezon da takımın başında olmasını istedikleri Jorge Jesus’un Türkiye’deki geleceğini iki kulvarda alınacak neticeler belirleyecek.

Süper Lig şampiyonluğu için zirve yarışının içinde olan, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalde yoluna devam eden sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam ile yola devam edilmesinin planları yapılıyor.

SAHADA NETLEŞECEK

Takıma oynattığı futbolla olduğu kadar otoritesi ve Futbol bilgisiyle de beğeni ve güven ortamı oluşturan Jorge Jesus’un görevi sürdürmesi istenirken Portekizli teknik adamın net kararının oluşmasında alınacak saha sonuçlarının etkisi olacak.

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Lig ve kupada şampiyonluğun kazanılması durumunda Jorge Jesus’un kalma ihtimali bir hayli yüksek. Ancak olası bir başarısızlık durumunda Portekizli teknik adamın Türkiye’den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

TEK KOŞUL BREZİLYA

Kulislerde Fenerbahçe’nin Jorge Jesus’un 1+3 yıllık anlaşmaya çok yakın olduğu konuşulurken, bir başka iddia ise yönetiminin Jesus’la 2+1 anlaşma imzaladığı, ancak usta teknik adamın anlaşmaya “Brezilya milli takımından teklifi gelirse tek taraflı fesih hakkı’ koydurduğu.

Yine de kulaktan kulağa yayılan bu iddialara karşın iki kulvarda alınacak sonuçlara göre konunun netleşecek olması en kuvvetli seçenek olarak öne çıkıyor.

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ALİ KOÇ İLE NE KONUŞTU?

Fatih Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında Ali Koç'la yaptığı görüşmeyi aktaran Jorge Jesus, “Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor. Devamlı konuşuyoruz Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman ‘iki taraf oturur karar veririz’ diye görüştük. Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız. Normal gitmesinden kastım oynanmayan maçlara da puan verilmesi konuşuluyor. Sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp tekrar değerlendiririz” diye konuşmuştu.