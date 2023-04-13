Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Yeni sözleşme tamam iddiası... Kontrattaki tek şartı...

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Fenerbahçe yönetiminin ve taraftarların önümüzdeki sezon da takımın başında olmasını istedikleri Jorge Jesus’un Türkiye’deki geleceğini iki kulvarda alınacak neticeler belirleyecek.

Süper Lig şampiyonluğu için zirve yarışının içinde olan, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalde yoluna devam eden sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam ile yola devam edilmesinin planları yapılıyor.

SAHADA NETLEŞECEK

Takıma oynattığı futbolla olduğu kadar otoritesi ve futbol bilgisiyle de beğeni ve güven ortamı oluşturan Jorge Jesus’un görevi sürdürmesi istenirken Portekizli teknik adamın net kararının oluşmasında alınacak saha sonuçlarının etkisi olacak.

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Lig ve kupada şampiyonluğun kazanılması durumunda Jorge Jesus’un kalma ihtimali bir hayli yüksek. Ancak olası bir başarısızlık durumunda Portekizli teknik adamın Türkiye’den ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

TEK KOŞUL BREZİLYA

Kulislerde Fenerbahçe’nin Jorge Jesus’un 1+3 yıllık anlaşmaya çok yakın olduğu konuşulurken, bir başka iddia ise yönetiminin Jesus’la 2+1 anlaşma imzaladığı, ancak usta teknik adamın anlaşmaya “Brezilya milli takımından teklifi gelirse tek taraflı fesih hakkı’ koydurduğu.

Yine de kulaktan kulağa yayılan bu iddialara karşın iki kulvarda alınacak sonuçlara göre konunun netleşecek olması en kuvvetli seçenek olarak öne çıkıyor.

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ALİ KOÇ İLE NE KONUŞTU?

Fatih Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında Ali Koç'la yaptığı görüşmeyi aktaran Jorge Jesus, “Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor. Devamlı konuşuyoruz Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman ‘iki taraf oturur karar veririz’ diye görüştük. Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız. Normal gitmesinden kastım oynanmayan maçlara da puan verilmesi konuşuluyor. Sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp tekrar değerlendiririz” diye konuşmuştu.

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PEREIRA SONRASI JESUS İDDİASI

Brezilya'nın köklü ekibi Flamengo, 4 kupanın kaybedilmesinin ardından Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu. Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe’de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022’de Dorival Junior yerine Flamengo’nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.

İLK DARBE BREZİLYA SÜPER KUPASI’NDA

Portekizli teknik adam, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası’nda Palmeiras karşısında çıktı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası’nı müzesine götürürken Flamengo sezona istediği gibi başlayamadı.

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ÖNCE KULÜPLER DÜNYA KUPASI SONRA RECOPA

Libertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı. Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösteremedi. Flamengo, Al Ahly’i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3’üncü sırada tamamladı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ardından 22 Şubat’ta Recopa Sudamericana Finali’nin ilk maçında Ekvador ekibi Independiente del Valle’ye konuk olan Flamengo, deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle döndü. 1 Nisan’da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden Brezilya ekibi, rakibine penaltılarda yenilerek kupayı Ekvador ekibine kaptırdı.

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SON DARBE FLUMİNENSE'DEN

Flamengo’ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu. Carioca Ligi Finali’nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı. Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ, KULÜP GÖNDERDİ

Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrılırken taraftarların tepkisini çekti. Flamengo yönetimi ise aldığı kararla Portekizli teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, Vitor Pereira'ya gelecekteki kariyeri için başarı dilendi.

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JORGE JESUS'A TELEFON

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile temasa geçtiği iddia edildi. SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı ve Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti.