Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yaptığı telefon görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e gönderdiği iddia edilen ses kaydı, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

SES KAYDI OLAY OLDU

Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli Youtube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınladı. Kayıtta Jesus'un; "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler." dediği ortaya çıktı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ses kaydının ardından Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ya da Flamengo'ya gideceği iddiaları ortaya atılırken gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

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Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali Koç'la birlikte görüntülendiği favori restoranına giden Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, mekan sahibinden restoranın Jesus'un favorisi olduğunu öğrenince deneyimli hocayı aradığı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

BREZİLYA'YI DEĞİL, RESTORANI KASTETMİŞ

Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Jorge Jesus'un Gabriel Reis ile yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından sarı lacivertli birçok taraftar tepki göstermiş ve mayısta yolların ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

BREZİLYA'DA 4 KUPA

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Flamengo’yu da 2019-2020 sezonunda çalıştırmış ve Brezilya Ligi, Süper Kupa, Libertadores Kupası ve Güney Amerika Süper Kupası kazandırmıştı.