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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdeyi verdi! Sahalara dönüş tarihi...

#İrfan Can Kahveci#Fenerbahçe#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci müjdeyi verdi Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika haberi... Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. İnşallah bu sezon onlarla beraber şampiyon oluruz" dedi. Milli futbolcu ayrıca, milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.

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Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

67’nci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan İrfan Can Kahveci, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu ödüle beni layık gören halkımıza ve jüri üyelerine, benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçiririm, sakatlıktan dönüp. Sonrasında tekrar seneye bu ödülü almak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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"MİLLİ TAKIM ARASINDAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIM"

Fenerbahçe’nin bu sezon çok iyi gittiğini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, güzel bir hava var takımda. Benim sakatlığım da şu an daha iyiye gidiyor. Çok acele etmek istemiyorum. Milli takım arasından sonra başlayacağım inşallah. Sapa sağlam dönüp, inşallah bir daha sakatlanmadan, güzel bir sezon geçirmek istiyorum" dedi.

"İLK MAÇTA GALİBİYETİ HAK ETMİŞTİK"

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yarın Olympiakos ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Kahveci, "Tabii her maça kazanmak için çıkıyoruz. Olympiakos maçı var, Frankfurt maçında güzel bir başlangıç yapmıştık. Galibiyeti hak etmiştik orada. İnşallah taraftarımızın önünde ikinci maçımızı kazanırız" diye konuştu.

"GEÇEN SENE TARAFTARIMIZ OLSAYDI, MUTLU SONA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUM"

Fenerbahçe taraftarının inanılmaz olduğunu kaydeden milli futbolcu, şunları söyledi: "Geçen sene taraftarımız olsaydı, mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyordum. Çünkü bu sene gördüm ki, ilk defa Fenerbahçe taraftarı önüne çıktım, gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. Başka takımlarla bizim stadımıza geldiğimizde hissediyordum taraftarın baskısını. İnşallah bu sezon onlarla beraber şampiyon oluruz sene sonunda."

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#İrfan Can Kahveci#Fenerbahçe#Süper Lig