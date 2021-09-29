Valbuena'dan Fenerbahçe sözleri! "Bağım kolay kolay koparılamaz ama yarın..."

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Olympiakos'ta bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Muhteşem hissediyorum, böyle bir ortamda bulunmak gurur verici. Fenerbahçe ile sevgi bağım kolay kolay koparılamaz. Burada çok güzel vakit geçirdim ama hepsi geride kaldı ben artık Olympiakos oyuncusuyum. Bu galibiyete konumumuz açısından ihtiyacımız var. Umarım sonuç lehimize biter" diye konuştu.

"12 NUMARA OLDUKÇA ATEŞLİ"

Gruptaki konumlarını belirlemesi açısından yarınki mücadelenin önemine vurgu yapan Valbuena, "Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. Üç puanla başladık ve bu turdan çıkmayı hedefliyoruz. Her iki takımın da antrenörünün Portekizli olması enteresan. Antrenörümüze çok güveniyoruz. Rakibimizin müdafaası oldukça iyi, hücumu da bir o kadar kuvvetli. Bunun bilincinde hazırlandık. 12 numara oldukça ateşli, bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Bu konuda umarım her türlü engeli aşmış olarak maçın sonunda soyunma odasına gideriz" ifadelerini kullandı.

"SIRADIŞI BİR ATMOSFER OLACAĞINI BİLİYORUM"

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Fenerbahçe seyircisinin maçlarda yarattığı atmosferi takım arkadaşlarına anlattığını söyleyen Fransız oyuncu, "İnanın sıra dışı bir atmosfer olacağını biliyorum, arkadaşlarıma da ifade ettim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağımızı vurguladım. Avrupa Ligi sıra dışı bir organizasyon. Maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor, bunun bilincinde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.