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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sözleşme...

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu kararı Yeni sözleşme...

Bu sezon Fenerbahçe'nin en fazla öne çıkan isimlerinin başına gelen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli ekiple yeni sözleşme imzalama arefesinde. Fenerbahçe yönetiminin teklifi ortaya çıktı.

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Süleyman ARAT - Spor Arena | Geride kalan 3 sezonda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayarak Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan Ferdi Kadıoğlu, bu yıl Vitor Pereira’nın elinde adeta ışıldıyor.

TFF PEŞİNDE, FENERBAHÇE UZATMAK İSTİYOR

Geçmiş performansı yüzünden, sözleşme uzatmak için masaya oturulma süreci sona bırakılan, milli takım tercihinde de Türkiye’yi seçmesi için ilk günlerde yapılan güçlü ısrarlar dinen geç yıldız yeniden göze girdi. Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki genç futbolcusuna 3 veya 4 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenilirken Türk milli takım yetkilileri de bu işi sonlandırmak için girişimleri hızlandırdığı, konunun en geç Kasım ayı içinde noktalanacağı ve Ferdi’nin milli formayı giyeceği öğrenildi.

30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin...

"30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin..."

Henüz yeterli düzeyde Türkçe konuşamayan Ferdi’nin Fenerbahçe’ye ilk geldiği güne oranla daha iyi bir noktada olsa da henüz tv kameraları karşısına çıkıp Türkçe konuşabilecek seviyeye ulaşamadığı da biliniyor. Genç futbolcunun ilk yılında aldığı Türkçe kurslara yeniden başlayacağı da öğrenildi.

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TRABZONLU BABA MİLLİ FORMAYI İSTİYOR

Aslen Trabzonlu olan baba Feyzullah Kadıoğlu’nun da oğlunun Türk milli formasını giymesini çok istediği öğrenilirken dün sosyal medyadan Stefan Kuntz’un son sözlerine yönelik olarak yaptığı "İşte Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" açıklaması Kadıoğlu ailesinin görüşünü net olarak ortaya koydu.

Fenerbahçede özel görüşme Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'de özel görüşme! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil...

PEREIRA PARLATI

Topuk Yaylası kampında Pereira’nın sürpriz bir şekilde orta dörtlünün solunda denediği, tüm hazırlık maçlarında ardından 7 lig ve 4 Avrupa ligi maçında solda oynattığı Ferdi Kadıoğlu çok başarılı maçlar oynamıştı. Pereira’nın gene sürpriz bir kararla son Kasımpaşa maçında bu kez orta dörtlünün sağına çektiği Kadıoğlu, gene sahanın en iyisiydi. Maç boyunca 66 kez topla buluşan, 3 ara pası yapıp 4 top kapan Ferdi Kadıoğlu takımın en fazla süre alan istikrarlı oyuncularının da başında geliyor.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig