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Son Dakika: Fenerbahçe'de özel görüşme! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil...

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oyuna girmeyince yeleğini Vitor Pereira’nın önüne fırlatması şok etkisi yaratmıştı. Ali Koç’un Mesut Özil ile bu konuda özel bir görüşme yapacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe liderliği keyfini sürse de Mesut Özil’in Kasımpaşa maçındaki tepkisi, taraftarı fazlasıyla endişelendirdi.

Başkan Ali Koç maçtan sonra yaptığı açıklamada, Mesut’un Olympiakos karşısında hastalığı nedeniyle oynamadığının altını çizdi ancak son hareketine değinmedi.

Fanatik'in haberine göre; yaşanan olaydan başta Koç olmak üzere yönetimin de son derece rahatsız olduğu kaydedildi. Başkan Koç’un bu nedenle Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca daha sonra Pereira’nın da katılacağı üçlü bir toplantının daha yapılması da olası.

Paylaşım yapmadı

Mesut Özil, ligde oynanan her maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyordu. Hatta hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı Olympiakos mücadelesinin oynandığı perşembe günü de sarı ve lacivert renkli iki kalple birlikte maç günü paylaşımı yapmıştı. Yıldız futbolcu, kazanılan Kasımpaşa karşılaşması sonrasında ise sessiz kaldı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig