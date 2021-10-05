Dört büyüklerin tarihinde böyle transferler yok!

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1- Rize-Galatasaray karşılaşması belki de sezona damga vuran maç olacak. Sarı kırmızılıların son dakikadaki golünü ve Fatih Terim’in “Hakemleri başka zaman konuşalım” şeklindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: BU ARTIK BİR FATİH TERİM KLASİĞİ HALİNE GELDİ

Bu ne yazık ki bir Fatih Terim klasiği. Beni yanlış anlamayın, dünkü maç için söylemiyorum. O hakem hatası ile her takım kazanabilir, kaybedebilir. Galatasaray da hakem hatasıyla kazandı ve kaybetti. Ama Terim’in bu iki duruma verdiği tepki arasında inanılmaz farklılıklar var. Hata onun aleyhine olunca ortalığı ayağa kaldırıyor, lehine olunca geçin bunları diyor.

UĞUR MELEKE: MHK’NIN PUANLAMA SİSTEMİ HAKEMLERİN AYARINI BOZDU

Haklısınız bir müsabakada 4-5 tane siyah-beyaz yanlış oluyorsa, bir hakem iki gol ve 2-3 kırmızı kart hatası yapıyorsa, o maçın kaderine doğrudan tesir etmiş demektir. Rize’nin birinci, Galatasaray’ın üçüncü golleri öncesi net fauller var. VAR’ın kesinlikle monitöre davet etmesi gerek. Ama MHK’nın son dönemde uygulamaya koyduğu puanlama sistemi hakemlerin ayarlarını bozmuş gibi. Monitöre gidilen her durumda iki hakemden birine eksi puan yazılması akıl dışı. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmeli.

GÜNTEKİN ONAY: PALABIYIK VE BİTİGEN’İN HATALARI KABUL EDİLEMEZ

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Ali Palabıyık ve VAR’daki Abdulkadir Bitigen gibi 2 tecrübeli ve uluslararası düzeydeki hakemin bir maç içinde bu kadar çok hata yapması kabul edilemez. Özellikle Palabıyık’ın Muslera’yı görmezden gelmesinin açıklaması ne olabilir? Galatasaray 10 kişi ile risk aldı ve mucizevi bir şekilde kazandı ancak güçlükle aldığı son 2 galibiyeti ligin en sorunlu 2 takımına karşı elde ettiğini de unutmayalım.

2- Fenerbahçe, Olympiakos şokunun ardından Kasımpaşa’yı tek farklı olsa da yendi. Takımın ligde lider olmasını dikkate alırsak; Olympiakos karşılaşması bir kaza mıydı, yoksa defoların ortaya çıktığı bir maç mı?

UĞUR MELEKE: F.BAHÇE GEREKTİĞİNDE BÜTÜN MAÇLARI DOMİNE EDEBİLMELİ

F.Bahçe’de önemli gelişmeler var. Kim harika bir transfer. Ferdi, Tisserand, Samuel önemli kazanımlar. Ancak F.Bahçe halen geçişli oyunlarda başarılıyken, kapanan rakiplere karşı çözüm üretmekte yetersiz. Başakşehir yenilgisi bir uyarıydı. Olympiakos maçında o defo net şekilde ortaya çıktı. Pereira’nın A planında başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak B planı yok. Bu B planı içinde ileride bazen 3 değil, 4 ofansif oyuncu kullanabilmeli. F. Bahçe gerektiğinde maçları domine edebilmeli.

GÜNTEKİN ONAY: KÖTÜ OYNADIĞINDA KAZANIRSAN YARIŞA GÜÇLÜ TUTUNURSUN

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F.Bahçe bu sezon geriye düştüğü 3 maçı da kazanamadı. Pereira, oyunu ele alıp insiyatifi rakibe vermemenin yollarını bulmalı. F.Bahçe rakiplerinin topla oynamasına çok fazla izin veriyor. Yoğun maç temposunda Kasımpaşa karşısında kötü futbola rağmen alınan 3 puan değerli. Kötü oynadığınız günde de kazanabiliyorsanız yarışa güçlü bir şekilde tutunursunuz.

MEHMET ARSLAN: RAKİPLERİNDEN FARKI MÜTHİŞ MÜCADELESİ VE HIRSI

Fenerbahçe’nin ligdeki diğer takımlardan en büyük farkı; verdiği olağanüstü mücadele. Müthiş bir yardımlaşma, müthiş bir hırs ve azim var. Elbette mükemmel bir takım değil, elbette eksikleri var ama geçtiğimiz yıllardaki Fenerbahçe’den en önemli farkı bu. Dolayısıyla kötü oynasa da kazanıyor.

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3- Milli maç arasına girerken 4 büyük takım da kazandı ve zirve yarışı içinde kaldı. Sizce bu sezonun genel resmi bu şekilde mi olacak yoksa sürpriz takımlar yarışa ortak olabilecek mi?

UĞUR MELEKE: TRANSFERLERİN İSABETLİ OLMASI 4 BÜYÜKLERİ YÜKSELTTİ

Şöyle bir iddiada bulunursam çok mu aşırı olur bilemiyorum: Yaklaşık 30 yıldır Süper Lig’i çok yakından takip ediyorum. Dört büyük takımın birden transferde bu kadar olumlu iş yaptığı bir başka sezonu hatırlamıyorum. Belki de Süper Lig tarihinin en verimli transfer sezonuydu bu. Transferler isabetli olunca dört büyüğün de çizgisi yukarıya doğru görünüyor. Beşiktaş’ın Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Fenerbahçe’nin Kim Min-Jae, Galatasaray’ın Alexander Cicaldau, Trabzonspor’un Marek Hamsik gibi dokunuşlarla sezonun sonuna kadar yarışta kalacağını düşünüyorum ben.

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GÜNTEKİN ONAY: YARIŞA KATILABİLECEK KALİTEDE BAŞKA BİR TAKIM YOK

F.Bahçe ve G.Saray iyi futbol oynamadan kazanmayı başardı, Beşiktaş da kendisi için zor koşullarda skor odaklı bir maç oynadı. Mevcut güç dengelerini ve oynanan futbolu göz önünde bulundurduğumuzda zirve yarışında 4 büyük takımı zorlayacak kalitede bir ekip görünmüyor.

MEHMET ARSLAN: ZİRVEDEKİ 4’LÜ DEĞİŞMEZ

Bu tablonun çok değişeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Trabzon, F.Bahçe ve G.Saray, bu ligde ilk dört sırayı oluştururlar. Ama sıralamanın nasıl olacağı konusuna gelince, işte orası soru işareti... “Bu dört takım arasında en az şansı olan hangisi?” diye sorarsanız, bugün oynanan futbola göre Galatasaray derim.

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4- Milli takımın zorlu Norveç ve Letonya maçları öncesi kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz’un Serdar Dursun, Caner Ekin, Serdar aziz, berat gibi seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: STEFAN KUNTZ’UN KADRO SEÇİMLERİ İLGİNÇTİ

Doğrusu bu seçimler bana da ilginç geldi. Ama şu gerçeği de göz ardı etmeyelim; 10 farklı teknik direktör seçip “Bir milli takım kadrosu yap” deseniz, mevcut oyuncu portföyü içerisinde 10 farklı kadro çıkar ortaya. Dolayısıyla Stefan Kuntz’un kadroya çağırdığı isimlerden daha önemlisi bu ülke futbol kültürüne yapacağı katkı olacaktır. Bunu konuşmak çok daha önemli bence. Kuntz’la ilgili ilk izlenimlerimin gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar samimi, net ve bilgili bir Alman teknik adamın Türk futboluna katacağı olumlu şeyler mutlaka vardır.

UĞUR MELEKE: FERDİ VE GÖRKEM HAMLELERİ BEKLİYORDUM

TFF’nin Stefan Kuntz seçimini yanlış bulanlardanım. Ancak Kuntz’un göreve geldikten sonra ortaya koyduğu tavrı da mutlulukla izliyorum. Öncelikle onu ve yardımcılarını Türkiye’nin her yerinde tüm müsabakalarda tribünde görmek çok sevindirdi. Ardından da Serdar Dursun, Berat gibi yenilere kapıyı açmasını olumlu buldum. Ben Görkem Sağlam ve Ferdi Kadıoğlu’yla ilgili de hamle bekliyordum ama onu da yakın gelecekte halledeceklerini umuyorum artık.

GÜNTEKİN ONAY: BİR TEK SİNAN TERCİHİNİ YADIRGADIM

Kaleci Sinan Bolat dışında kadroya çağrılan isimleri yadırgamadım. Stefan Kuntz’un seçim yapma konusunda fazla zamanı yoktu ve bu süreçte önündeki maçları kazanmak için pragmatik davrandı. İlerleyen aylarda futbolcuların performansı ve saha sonuçlarına göre milli takım havuzunu daha farklı şekillendirecektir. Stefan Kuntz’a ön yargıyla ve eleştirel bakmanın şu an için bir anlamı yok. Kendisine zaman tanımalıyız. Oyun anlayışı, tercihleri ve tabii ki sahada alınacak sonuçlar sonrasında bir değerlendirme yapmak en sağlıklısı olacaktır.

5- Beşiktaş’ın Sivasspor’u yendiği maçta, Güven’in harika golleri kadar Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesi de konuşuldu. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sergen Yalçın net hatalı mı?

MEHMET ARSLAN: KENARDA SAKİN BİR SERGEN YALÇIN’A İHTİYAÇ VAR

Sergen Yalçın öyle bir karakter ki sinirlendiğinizde ya da panik yaptığınızda sizi rahatlatabilecek, güven verebilecek bir lider. Ama bu özelliklerini son dönemde kullanmıyor ya da kullanamıyor. Oyuncuları ile birlikte oyuna dahil olmak, o anı yaşamak güzel ama sakin kalmak da bir o kadar önemli. O sakinliği Sergen Yalçın ne yazık ki kaybetti. Haklı olup olmamasından daha önemli olan şey bu. Kenarda “Her şey kontrol altında, sakin olun” diyen, gülümseyen bir Sergen Yalçın’a ihtiyacı var Beşiktaş’ın.

UĞUR MELEKE: GÜVEN’İN KENDİNİ BÖYLE HAZIR TUTMASI TAKDİRE DEĞER

Beşiktaş’ta Kenan ve Gökhan Töre gibi sürekli oynamayan isimlerin ciddi biçimde gerilediğini görürken Güven’in kendini böyle hazır

tutması takdire değer. Genç oyuncuda bence zaten milli takım potansiyeli var, bu mental ve fiziksel seviyesini koruyarak hak ettiği yere dönmeli. Sergen Yalçın ise sahanın içindeki topa vurarak zaten kuralda net bir şekilde belirtilmiş yasaklardan birini ihlal ediyor. Kendisinin de atılmasını haksız bulduğunu sanmıyorum.

GÜNTEKİN ONAY: SAKATLIKLAR VE YOĞUN TRAFİK SİNİRLENDİRDİ

Güven Yalçın kendisine ihtiyaç duyulan bir günde sahneye çıktı ve potansiyelini hatırlattı. Bu kadar gençle ve eksik bir kadroya rağmen Sivas gibi güçlü bir takımı yenmek 3 puandan da fazlası. Sergen Yalçın’ın sahaya girip topa vurduğu anda oyun durmamıştı ve kırmızı kart kararı doğru. Sergen Hoca, normalde kolay kolay kontrolünü kaybetmez; sakin ve soğukkanlıdır. Bu kadar sinirlenmesinin nedeni; üst üste gelen sakatlıklar ve yoğun maç takviminin getirdiği zorluklarla oluşan baskı.

6- Trabzon’da ilk 7 haftada 8 gol katkısı yapan bakasetas yine başroldeydi. hamsik, Gervinho ve Cornelius gibi tecrübeli isimlerin de varlığıyla birlikte sizce Trabzonspor için o sene bu sene mi?

UĞUR MELEKE: TRABZONSPOR’UN ÇİZGİSİ ÇOK OLUMLU

Kariyeri boyunca tutucu seçimleri sebebiyle eleştirdiğim Abdullah Avcı’yı bu sene büyük bir hayranlıkla izliyorum. İşler kötüye gittiğinde aldığı cesur kararlar şahane. Geçtiğimiz hafta Berat’ı oyundan alarak çok cesur bir harekete imza atmıştı. Bu hafta da skor 1-1’ken Siopis’i çıkarıp altı hücumcuya döndü son bölümde. Ve bunun meyvesini galibiyetle topladı. Üstelik kısa bir süre önce taraftarın protestosuna maruz kalan Abdülkadir Ömür’ün dönüşü de çok güçlü oldu. Trabzon’un çizgisi çok olumlu.

MEHMET ARSLAN: BU SENE DEĞİLSE NE ZAMAN?

O sene, bu sene mi? Ya da şöyle sormak lazım; bu sene değilse ne zaman? Trabzonspor’un düşeceği en büyük yanılgı sanıyorum bu olur. Bu sene olmayabilir de ama iyi bir takım kurdular. Üstelik bir değil, 2-3-4 senenin şampiyonluğuna oynayabilecek bir takım. O asıl tehlike; bu sene şampiyon olamazlarsa dağılmaları olur.

GÜNTEKİN ONAY: DİSİPLİNLİ VE ORGANİZE BİR TAKIM, NEDEN OLMASIN?

Trabzonspor’da rakip savunmaların kilidini açacak çok fazla anahtar oyuncu var. Saha içinde disiplinli ve organize bir takım görüyoruz. Puan ortalaması şampiyonluk için yeterli. Üstelik bu sezon gol sorunu da yaşamıyorlar. Bakasetas bir mücevher, Marek Hamsik bir lider ve Abdullah Avcı artık büyük deneyime de sahip iyi bir teknik adam. Neden olmasın?