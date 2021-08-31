Son Dakika: Fenerbahçe'de başarının şifreleri! Vitor Pereira'nın kararları seriyi getirdi

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Sezon başından bu yana sakatlıklarla ve şanssızlıklarla boğuşan, yoklukta yeni yıldızlar üreterek 7’si hazırlık, 3’ü lig, 2’si Avrupa olmak üzere 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen F.Bahçe’nin bu başarısının altında birçok önemli faktör yatıyor.

Bu başarıda öncelikle yönetimin aldığı kararların isabetli öne çıkarken, teknik direktör Vitor Pereira’nın da kazanma odaklı yeni bir takım oluşturmasının payı çok büyük.

Pereira’nın Fenerbahçe’si galibiyetlerle taraftarının da yüzünü güldürüyor. Dilerseniz F.Bahçe’nin bu büyük çıkışının altında yatanları madde madde sıralayalım:

1- Yönetimin, geçmişte yaşanan sorunun kaynağının Samandıra olduğunu tespit edip isim gözetmeden tesislerde kararlılıkla değişime girmesi.

2- Yine yönetimin bir önceki dönemde eleştiriler almasına rağmen disiplinine güvendiği Vitor Pereira’yı göreve getirip, adeta ‘Eti senin kemiği benim’ diyerek geniş yetkiler sunması.

3- Yönetimin Pereira’ya inanarak sahaya sürdüğü kadroya, transferde istediği isimlere, oynatmak istediği sisteme saygı ve güven duyması.

4- Pereira’nın risk almaktan korkmayan inatçı karakterinin aradan geçen 6 yılın sonunda da hiç değişmemesi.

5- Portekizli hocanın cesur hamleleri. Yollanmasına kesin gözle bakılan Tisserand, Zajc ve yeni kontrat önerisi

yapılmayan Ferdi gibi oyunculara öz güven aşılayıp takıma kazandırması.

PEREİRA GENÇLERE UMUT IŞIĞI OLDU

6- Pereira’nın her koşulda uyguladığı forma adaletiyle birlikte futbolcularla arasında güven tesis etmesi.

7- Yönetimin sunduğu geniş yetkiyi çok iyi kullanarak Samandıra’ya çok kısa süre içinde disiplin getirmesi.

8- Her fırsatta ‘Buraya tatile değil şampiyon olmaya geldim. ’ diyerek başarı uğruna her kararı alacağının da altını çizmesi.

9- Gençlere güvenip forma vererek onların umut ışığı olması.

10- Tatlı dili, bizden biri gibi davranması, güler yüzü, sempatik tavırlarıyla tüm camianın hatta diğer kulüp taraftarının bile sevgisini kazanması.

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