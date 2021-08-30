Son Dakika: Real Madrid, Kylian Mbappe için gözünü karattı! 200 milyon Euro'luk teklif sonrası beklenmedik karar...

Daha önce Mbappe için bonuslarla birlikte 180 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan İspanyol ekibi, bu teklifi revize etti.

Paris Saint Germain'in kapısını son olarak 170 milyon Euro artı bonuslarla çalan Real Madrid'in teklifi yükselttiği iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; toplamda 180 milyon avroluk teklifine olumlu yanıt alamayan İspanyol devi, 22 yaşındaki yıldız için bonusları artırma kararı aldı.

Madrid ekibi, Kylian Mbappe için PSG'nin kapısını 170 milyon Euro artı 30 milyon Euro olmak üzere toplamda 200 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

TEKLİF YANITSIZ BIRAKILINCA VAZGEÇİLDİ

RMC Sport'un haberine göre; Real Madrid, yaptığı son teklif sonrası cevap için PSG'ye belirli bir süre verdi. Ancak, Paris Saint-Germain bu teklifi yanıtsız bırakırken İspanyol devi de bu gelişme üzerine PSG'ye transferden çekildiği bilgisini verdi.

GELECEK SEZON BONSERVİSSİZ

Marca'ya göre ise Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda biten Mbappe ile ocak ayında görüşmelere başlamayı hedefliyor. Real Madrid, Mbappe'yi gelecek yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

REIMS AĞLARINA 2 GOL

Mbappe, Pazar akşamı Reims'i 2-0 yendikleri maçta PSG adına iki gol atarken sosyal medyada "mükemmel bir gece" paylaşımında bulundu.

BÜYÜK RİSK...

PSG, Mbappe'yi bu transfer döneminde satmazsa dünyanın en değerli oyuncularından birini, gelecek sezon bonservissiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya.

SON ANA KADAR BIRAKMAYACAKLAR

PSG Sportif Direktörü Leonardo, geçen hafta Mbappe'nin ayrılmak istediğini, ancak onu transferin son haftasında satmayacaklarını ve piyasa değerinden daha düşük bir fiyata göndermeyeceklerini söyledi.

ŞİMDİDEN ADINI TARİHE YAZDIRDI

PSG ile 4 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve Fransa Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası kazanan yıldız golcü, şimdiden dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

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