Son Dakika: Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper oyuncusu Gürkan Başkan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu.
Famalicao, 19 yaşındaki genç stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Gürkan Başkan, imza töreninin ardından yeni takımının formasıyla poz verdi.
Fenerbahçe'nin Gürkan Başkan'ı geri alma opsiyonu bulunuyor.
Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den stoper oyuncusu Gürkan Başkan'ı transfer ettiğini açıkladı.pic.twitter.com/jEeMSkOWJS
Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den stoper oyuncusu Gürkan Başkan'ı transfer ettiğini açıkladı.pic.twitter.com/jEeMSkOWJS— Spor Arena (@sporarena) August 30, 2021