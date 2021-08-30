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GeriFutbol Son Dakika: Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 23:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

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Son Dakika: Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper oyuncusu Gürkan Başkan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu.

Famalicao, 19 yaşındaki genç stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Gürkan Başkan, imza töreninin ardından yeni takımının formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe'nin Gürkan Başkan'ı geri alma opsiyonu bulunuyor.

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