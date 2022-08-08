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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri dönüyor! Ümraniyespor maçında farklı 11...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Süper Lig
Son dakika: Fenerbahçede Altay Bayındır geri dönüyor Ümraniyespor maçında farklı 11...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

8 yıllık şampiyonluk özlemini gidermek isteyen Kanarya 2022-23 sezonunu seyircisi önünde Ümraniye maçıyla açıyor. “Türkiye Süper Ligi bizim için en önemli kulvar. En önemli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu” diyen teknik direktör Jorge Jesus seyircisi önünde sezonu galibiyetle açmak istiyor. 21.45’te başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe akşamı güzel bir futbol ve şık gollerle Slovacko’yu yenerek taraftarını mest eden Fenerbahçe bugün en büyük hedefi olarak altını çizdiği lig şampiyonluğu için start veriyor. Süper Lig’in yeni takımı Ümraniyespor’u Ülker Stadı’nda ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde tek hedef güzel futbol ve gollerle lige görkemli bir başlangıç yapabilmek. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya sezona 3 puan ve moralle başlamak istiyor.

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Daha güçlü ve daha golcü bir 11

Bu akşam oynanacak sezonun ilk lig maçında Slovacko maçına göre farklı bir 11’le çıkacağını açıklayan Jorge Jesus’un Ümraniye karşısında kalede sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi’nde görev alamayan Altay’ı oynatması bekleniyor. Milli eldiven son antrenmanda da ağrı hissederse kale yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ın olacak. Ayrıca İsmail Yüksek’in yanı sıra yeni transferler Luan Peres ve Joshua King’in ilk 11’de görev yapması Ezgjan Alioski’nin de ilerleyen dakikalarda şans bulması bekleniyor.

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Jesus da Ümraniye de ilk kez

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da yeni takımı ile ilk kez ligde sahne alacak. Fenerbahçe, Portekiz teknik adam ile çıktığı 3 resmi karşılaşmada Dinamo Kiev’e karşı 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken ilk galibiyetini 3-0’la Slovacko karşısında elde etmişti. Jesus gibi bugün Ümraniye de ilk Süper Lig deneyimini yaşayacak. Son olarak kadrosunu Sackey, Onur Atasayar ve Gagnidze ile takviye eden kırmızı beyazlılar Ülker Stadı’nda Kanarya’dan puan ya da puanlar almaya çalışacak.

Son dakika: Fenerbahçede Altay Bayındır geri dönüyor Ümraniyespor maçında farklı 11...

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Süper Lig

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