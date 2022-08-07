Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Maxi Gomez#Transfer
Son dakika: Maxi Gomez, Fenerbahçenin teklifini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 20:36

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'le anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Golcü transferi için çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, hücum bölgesine de takviye yapıp transferi kapatmayı planlıyor.

Vole'nin haberine göre, Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etti.

Uruguaylı oyuncu kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin yeni 10 numarası Arda GülerFenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler!Haberi görüntüle

La Liga ekibi Valencia, 25 yaşındaki golcü için 12 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe bu rakamın altında bir rakama transferi bitirmek isterken görüşmeler sürüyor.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Maxi Gomez#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols