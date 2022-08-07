Son dakika: Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!

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Golcü transferi için çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, hücum bölgesine de takviye yapıp transferi kapatmayı planlıyor.

Vole'nin haberine göre, Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etti.

Uruguaylı oyuncu kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

La Liga ekibi Valencia, 25 yaşındaki golcü için 12 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe bu rakamın altında bir rakama transferi bitirmek isterken görüşmeler sürüyor.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.