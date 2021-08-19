Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç 'kafaya taktım' dedi, 5 futbolcu gönderildi! Emre Belözoğlu ve tüm ekip...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan'ın Watford'a kiralandığını resmen açıkladı. Satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olan anlaşmaya göre Watford ligde kalırsa Ozan Tufan'ı 7,5 milyon Euro'ya kadrosuna katacak. Fenerbahçe, kiralamadan ise 1 milyon Euro kazanacak.

"PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Ozan Tufan, A Milli Takım kampında yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynamak istediğini bu sözlerle ifade etmişti.

"Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim lig İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Ozan Tufan, 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu transferle Ozan Tufan, yakın bir rakama Premier Lig ekibine satılmış olacak.

ALİ KOÇ'UN 'KAFAYA TAKTIM' DEDİĞİ MAÇ...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında geçen sezon şampiyonluğun kaçtığı maç olarak adlandırdığı Sivasspor maçındaki mücadele ve hırs eksikliğine dikkat çekmişti. Ozan Tufan ile birlikte Ali Koç ve yönetimi, o maçın kadrosunda yer alan 5 futbolcuyu takımdan göndermiş oldu.

Ali Koç, basın toplantısında; "Ben Sivasspor maçına kafayı taktım. Takım havasına zarar veren antrenör de futbolcu da olsa gidecek. Benim tahammülüm yok artık. O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar oynayacak. Ölecek sahada ölecek. Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, diğer maçtan haber alıyorsunuz. Sahaya o bilinçle çıkacaksınız. Böyle olmayan oyuncular var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben bu maçı kafaya taktım." diye konuşmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU VE KADROSU GİTTİ

Sivasspor maçında takımın başında olan Emre Belözoğlu ile birlikte yardımcıları Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı. Volkan Ballı ise A Takım'daki görevinden ayrıldı ve kulüpte başka bir pozisyon aldı.

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SİVASSPOR MAÇINDAKİ 16 OYUNCUDAN 5'İ İLE YOLLAR AYRILDI

Ozan Tufan'ın ayrılmasıyla birlikte Sivasspor maçında görev yapan 16 futbolcudan 5'i ile yollar ayrıldı. Gökhan Gönül, Harun Tekin, Papiss Cisse ve Ozan Tufan ile yollar resmi olarak ayrılırken Caner Erkin de kendisine takım bulması istemiyle kadro dışı bırakıldı.

Sivasspor maçının ilk 11'inde şu isimler yer alıyordu:

Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Sonradan oyuna giren 5 oyuncu ise şöyle:

Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu

SOSA GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI AMA PEREIRA KALMASINI İSTEDİ

Jose Sosa da Ali Koç'un 'kafayı taktığı' oyuncular arasındaydı ancak Vitor Pereira, Arjantinli yıldızın takımda kalmasını isteyince Sosa ile yola deam etme kararı alındı.