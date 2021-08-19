Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan Watford'a kiralandı...

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan.

WATFORD BU VİDEO İLE DUYURDU

Öte yandan Watford, Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından yaptığı duyuruyla Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Watford FC olarak, Fenerbahçe forması giyen Türk milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

🇹🇷 Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw — Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021

SÖZLEŞMENİN MADDİ DETAYLARI

İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

"PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Ozan Tufan, A Milli Takım kampında yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynamak istediğini bu sözlerle ifade etmişti.

"Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim lig İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

ANTRENMANA KATILMADI

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.

7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Ozan Tufan, 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferle Ozan Tufan, yakın bir rakama Premier Lig ekibine satılmış olacak.

AZİZ YILDIRIM: OZAN TUFAN'I SATACAKLAR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında mevcut yönetime eleştiriler getirirken Ozan Tufan'ın bu sezon satılacağını açıklamıştı.

Yıldırım, "Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan daha iyi durumdayız. Enkaz edebiyatı yapmayın! Sen bu parayı yedin... Sonra, 'bana borç bıraktılar' diyorsun." sözleriyle Ali Koç yönetimine yüklenmişti.

EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON, 6 GOL...

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaşmıştı. Sezonu 6 golle tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 8 asistlik bir performans göstermişti.

Ozan Tufan'ın kariyer performansı



2012-13 Sezonu

6 maç - 1 gol

2013-14 Sezonu

14 maç -

2014-15 Sezonu

46 maç - 3 gol

2015-16 Sezonu

46 maç - 1 gol - 1 asist

2016-17 Sezonu

39 maç - 5 gol - 3 asist

2017-18 Sezonu

14 maç - 3 gol - 1 asist

2018-19 Sezonu

21 maç -

2019-20 Sezonu

34 maç - 6 gol - 5 asist

2020-21 Sezonu

40 maç - 6 gol - 8 asist