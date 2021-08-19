Son dakika: Transfer resmileşince Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda

Ozan Tufan, satın alma opsiyonlu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Resmi açıklama sonrası Ozan'a veda paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin bu paylaşımına yıldız futbolcunun eşi Rojin Tufan yanıt vererek; "Ailenizin bir parçası olabildiğimiz için çok şanslıyız. Her şey için biz teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık, sonunuz şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.