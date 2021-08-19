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GeriFutbol Son dakika: Transfer resmileşince Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda
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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Transfer resmileşince Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda

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Son dakika: Transfer resmileşince Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat Tufan'dan Fenerbahçe'ye veda

Ozan Tufan'ın Watford'a transferi sonrasında milli futbolcunun eşi Rojin Haspolat Tufan, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

Ozan Tufan, satın alma opsiyonlu kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Resmi açıklama sonrası Ozan'a veda paylaşımı yapan Fenerbahçe'nin bu paylaşımına yıldız futbolcunun eşi Rojin Tufan yanıt vererek; "Ailenizin bir parçası olabildiğimiz için çok şanslıyız. Her şey için biz teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık, sonunuz şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı Ozan Tufan Watforda kiralandı...
Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan Watford'a kiralandı...

Son dakika: Transfer resmileşince Ozan Tufanın eşi Rojin Haspolat Tufandan Fenerbahçeye veda

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