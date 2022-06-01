Son Dakika: Fenerbahçe transferde Marcelo için kesenin ağzını açtı! Roberto Carlos ikna etti...

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Fenerbahçe ’nin yıllardır süren Marcelo hayali, bu kez mutlu sonla bitmeye çok yakın.

Dünyaca ünlü yıldız, Şampiyonlar Ligi Finali’ni kazandıktan sonra Real Madrid’den ayrılacağını açıklamıştı. 2007’den beri İspanyol devinin formasını giyen Sambacı bu kararını açıkladıktan hemen sonra teklif yağmaya başladı.

4 MİLYON EURO MAAŞ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki sol beke 4 milyon Euro maaş önerdi. Fransız ekibi Marsilya’nın da Marcelo’nun kapısını çaldığı, Katar’dan bir takımın ise yıllık 10 milyon Euro gibi müthiş bir maaş teklif ettiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldız, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için Katar’dan gelen cazip teklifi geri çevirdi.

Marsilya ile Fenerbahçe arasında kalan Marcelo’nun idolü Roberto Carlos’un tavsiyesiyle tercihini Sarı-Lacivertliler’den yana kullandığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, 2007’den beri yaşadığı Madrid’de artık eşyalarını toplamaya başladı.

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GÜNÜN ÖNE ÇIKAN FENERBAHÇE HABERLERİ

MIGUEL CRESPO'YA SÜRPRİZ TALİP

Miguel Crespo’nun Fenerbahçe ’de kötü başlayan ilk sezonunda sonradan kalitesini gösterdi ve takımın vazgeçilmezi oldu. Atletico Madrid’in, performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine düştüğü iddia edilmişti. İspanya’dan bir takım daha Crespo’yu radarına aldı. 33 yaşında olan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Etienne Capoue’nin yerine bir isim için arayışta olan Sarı Denizaltılar’ın, bir süredir Portekizli futbolcuyu takip ettiği ortaya çıktı.

EMERY: KESİNLİKLE ALALIM

Bu görevi üstlenen antrenör Imanol Idiakez, Miguel Crespo için hazırladığı raporda, “Bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip. Tam bir La Liga oyuncusu” ifadelerine yer verdi. Teknik direktör Unai Emery’nin de kendisine sunulan raporlar sonrası Crespo’yu çok beğenerek, “Müthiş bir savaşçı. Kesinlikle transfer etmeliyiz” dediği kaydedildi. Villarreal’in Fenerbahçe’ye ilk teklifinin 10 milyon Euro olacağı öğrenildi.

DIEGO ROSSI'YE 7 MİLYON EURO

Yönetim, sezon başında Los Angeles’tan kiraladığı Uruguaylı yıldızın bonservisini lig bitmeden önce 5.5 milyon Euro’ya almıştı. Rossi, özellikle sezonun ikinci bölümünde çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti.

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Flamengo, Pereira’nın çalıştırdığı Corinthians ve Palmeiras’ın Rossi’yi transfer etmek istediği kaydedildi. Hatta Palmeiras’ın harekete geçip, 7 milyon Euro’luk teklif yaptığı ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.

WILLIAM CARVALHO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ’nin transfer listesinde yer alan William Carvalho, Portekiz Milli Takımı’nın kampında basın toplantısı düzenledi. Performansı ve Milli Takım ’daki hedefleriyle ilgili konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Jesus’la Fenerbahçe’de yeniden buluşup buluşmayacağı sorusu yöneltildi.

Carvalho, “Bu konu hakkında şu anda konuşmam doğru olmaz. Çünkü şu anda yapmam gereken, tamamen Portekiz formasıyla çıkacağım maçlara odaklanmak” yanıtını verdi.

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