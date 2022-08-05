Son dakika: Fenerbahçe - Slovacko maçına Lincoln Henrique ve Emre Mor damgası! 'Beni mahcup etti' İrfan Can ve Mert Hakan'ın gole tepkisi...

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko'yu konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un kaydettiği golle öne geçti. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise sahneye Lincoln Henrique çıktı ve frikikten ağları havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Maçta son sözü ise 81. dakikada bir kez daha Lincoln Henrique söyledi. Konuk ekip, 48. dakikada Hofman'ın gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Play-off turuna kalmak için önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta rakibiyle Çekya'da karşılaşacak.

KIEV MAÇINDA 30 DAKİKADA OYUNDAN ALINAN EMRE MOR KİLİDİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor'un Slovacko karşısında gösterdiği performans en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dinamo Kiev ile oynanan son karşılaşmada Jorge Jesus'un ikinci devre oyuna sürdüğü milli oyuncu, 76. dakikada kenara gelmişti.

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Maçın ardından Jorge Jesus, konuyla ilgili "Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu yaşananlara karşın Jorge Jesus, Slovacko karşısında Emre Mor'u ilk 11'de oynatmayı tercih etti. 25 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada ağları havalandırdı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu. Ayrıca Emre Mor'un gösterdiği performans tribünlerden alkış alırken sosyal medyada da övgülere sebep oldu.

LINCOLN HENRIQUE ALEX'İ HATIRLATTI

Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçlarından farklı olarak yaptığı tercih ise Lincoln Henrique oldu. Ukrayna ekibiyle oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde oturan ve oyuna 63 ile 85. dakikalarda dahil olurken Slovacko karşısında 11'de başladı

Portekizli teknik adamın bu tercihine karşılık ilk devrenin son bölümünde sahneye çıkan Lincoln Henrique, frikikten şık bir gole imza attı.

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Karşılaşmanın 81. dakikasında da uzak mesafeden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparak tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı.

Golleriyle Fenerbahçe efsanesi Alex'i hatırlatan Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

SON GOLE İRFAN CAN VE MERT HAKAN'IN TEPKİLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunduğu için Slovacko maçları için güncellenen UEFA listesinde yer almayan yıldız futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Lincoln Henrique'nin ikinci golü sonrası ekrana gelen iki futbolcunun müthiş gole verdikleri jest ve mimik tepkisi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

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UĞUR MELEKE: LINCOLN BENİ MAHCUP ETTİ

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyetini köşesinde değerlendirdi.

Slovacko sadece yaş ortalamasının yüksekliğine bakılarak hafife alınabilecek bir takım değil.

Evet dün ilk 11’de 30 üstü tam altı oyuncuları vardı; sağ açıkları Petrzela 39, stoperleri Kadlec 37, devşirme santrfor Kalabiska 36 yaşındaydı. Ama bu takımın bu kadar yaşlı olmasının bir sebebi de, çok uzun süredir bir arada oynamaları. Dün sahaya çıkan Slovacko on birinde Reinberk kulüpte 15’inci, Danicek 13’üncü, Hofmann, Simko ve Havlik 10’uncu, Kadlec ve Kalabiska 5’inci sezonlarını geçiriyorlar. Avrupa’da bu seviyede bu kadar uzun süre bir arada oynama alışkanlığı olan bir takım bulmak zor. O yüzden dünkü sonucu hafife almamak gerek, çok da kolay bir rakip sayılmaz Slovacko.

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GÜÇLÜ ÖNDE BASKI

Deneyimli Slovacko’nun makine düzenine taşıdığı oyununa karşılık yeni bir Fenerbahçe futbolu var sahada. Jorge Jesus, üçüncü resmi maçta da güçlü önde baskıyı tercih etti. Pres başarılıydı, yaşlı Slovacko savunması bolca hataya zorlandı. Ancak tek gelişim bu değildi: Fenerbahçe topa sahipken de geriden daha iyi kurmaya başlamış oyunu. Üstelik bunu burada daha ilk maçını oynayan Gustavo Henrique ile başarmak da önemli

SADECE GUSTAVO DEĞİL...

Dünün konuşulmaya değer tek adamı Gustavo Henrique değildi elbette. Hazırlık döneminde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Lincoln beni ziyadesiyle mahcup etti, hem özgüveni hem de kalitesiyle onu izlemek bir zevkti dün gece. Emre Mor da kariyerinin ikinci perdesine Karagümrük’te başladığı yerden devam ediyor. Çok daha istekli, çok daha çalışkan. Valencia takımın lideri. Rossi ikinci santrfor rolünde de olağanüstü iyi niyetle oynadı. Arao bu kez sadece stoperlerin arasına gömülen değil, öne de oynayan bir profildeydi. Jesus etkisi yavaş yavaş görülmeye başlamış gibi sanki Fenerbahçe’de.

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GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Elbette Jorge Jesus, kafasındaki pres-yoğun oyunu Dinamo önünde de oynatmaya çalıştı ama dün Kadıköy’deki müsabaka sanırım Portekizli’nin düşüncelerini tam anlamıyla sahaya yansıttığı ilk maçtı. Jesus-ball’un Türkiye’deki ilk gösterimi diyebiliriz sanırım dün gece için. Ve bu gösterim, gelecek için umut vericiydi bence.

BANU YELKOVAN: BU MORAL LİGE YANSIR

Hürriyet yazarlarından Banu Yelkovan, Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Dakikalar 55’i gösterirken ‘Arda Arda’ diye bağırmaya başladı tribünler. Dakika 69’da bir kez daha aynı şekilde inledi Kadıköy. Daha bir hafta önce Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş olmanın en ufak bir izi yoktu tribünleri tıka basa dolduran taraftarlarda. Tam destek hep destek tezahüratının vücut bulmuş hali gibi takımlarını bu karşılaşmada da yalnız bırakmayan sarı-lacivertli futbol severlerin tüm odağı Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne kaymıştı bile ve bu defa işini ikinci maça bırakmamaya çok kararlı bir takım vardı sahada. Bütçe olarak da oyuncu kalitesi olarak da dengi olmasa da yoğurdu üfleyerek yemeye kararlı Fenerbahçe, taraftarın ısrarla istediği Arda’ya 77’de kavuştu ama maçın yıldızı ondan ziyade Santa Clara’dan alınan Lincoln oldu.

LINCOLN, ALEX GİBİ ATTI

Dakika 45+2’de kazanılan frikik vuruşunu Alex’i hatırlatan bir vuruşla sol ayağının içiyle yakın köşeden ağlara takan yeni transfer Lincoln, dakika 81’de inanılmaz bir vuruşla takımını 3-0 öne geçiren golü atıyordu. Süper sol ayak duran oyun, akan oyun farkı hiç gözetmediğini, Fenerbahçe’de bundan sonra serbest vuruşları kimin kullanacağını da böylece göstermiş oldu.

İSTATİSTİĞİ BOZMADI

Bugüne kadar deplasmanda oynadığı hiçbir Avrupa kupası maçını kazanamayan Slovacko bu karşılaşmaların altısında gol sevinci yaşayamamıştı ve istatistiğini bozmadı. Belki konuk ekip için için geçen sezon Fenerbahçe karşısında Konferans Ligi play-offlarında turu geçmeyi başaran vatandaşı Slavia Prag’ın başarısını tekrarlayacağını umuyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak rövanş maçına bu defa 3-0’lık skorun büyük avantajıyla gidecek. Ligin başladığı haftaya bu maçın morali kuşkusuz pozitif yansıyacak.