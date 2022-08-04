Fenerbahçe'de Joge Jesus'tan maç sonu transfer açıklaması!

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz

HER ZAMAN FAVORİDİR

Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. Sezon başındayız henüz. Hem Dinamo Kiev maçlarında hem de bugün takım iyi göstergeler sundu. Pazartesi lig başlıyor. Lig asıl hedefimiz bizim. Ligde Fenerbahçe her zaman favoridir. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Hedefimiz lig şampiyonluğu!

MAÇIN ADAMIYDI

Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var. 2 yıl Flamengo'da birlikte çalıştık. Ne istediklerimi biliyorlar. Lincoln çok iyiydi, bugün maçın adamıydı.

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MAÇI KOPARACAK OYUNCU

Emre Mor 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama oynadığı zaman özel yetenekleri olan, maçı koparacak oyuncu

FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ

Kadromuz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz. Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var

HENÜZ 17 YAŞINDA

Her futbolcu için taraftarın sevgisi, desteği önemlidir. Oyuncunun daha özgüvenli olmasını sağlar. Arda Güler henüz 17 yaşında. Çıkması gereken basamaklar var hala önünde. Arda Güler, çok yetenekli bir futbolcu ama fiziksel olarak hem Avrupa hem lig için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş yapacağız. Onun çıkması gereken adımlardan hiçbirisini atlamasını istemiyoruz. Çok inanıyoruz Arda Güler'in geleceğine, çok özen gösteriyoruz. Taraftarların göstermiş olduğu sevgi de ona çok yardımcı olacak

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Trabzonspor'un favori olarak görülmesi normal çünkü son şampiyon. Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri. Galatasaray da aynı şekilde