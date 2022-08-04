Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan tam isabet! Slovacko maçına damga vurdular, 30 dakika sonra oyundan almıştı ama...

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Fenerbahçe ile Slovacko'nun kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Jorge Jesus'un tercihleri ve iki oyuncudan aldığı verim dikkat çekti.

KART CEZASI VE SAKATLIKLAR

Fenerbahçe, Slovacko karşısında UEFA’ya bildirilen 25 kişilik oyuncu listesinde yer alan 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek’in yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Joshua King ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat da UEFA listesine eklenmesine rağmen takımla idman yapmadığı için teknik heyet tarafından kadroya alınmadı. Haftayı tek idmanla geçiren Szalai kendini iyi hissedince ilk 11’de şans buldu.

KIEV MAÇINDA OYUNDAN ALMIŞTI AMA...

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Sarı-lacivertlilerde Emre Mor'un Slovacko karşısında gösterdiği performans en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dinamo Kiev ile oynanan son karşılaşmada Jorge Jesus'un ikinci devre oyuna sürdüğü milli oyuncu, 76. dakikada kenara gelmişti.

SEBEBİ FİZİKSELDİ

Maçın ardından Jorge Jesus, konuyla ilgili "Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum" şeklinde açıklama yapmıştı.

BU KEZ 11'DE BAŞLADI, SİFTAH YAPTI

Bu yaşananlara karşın Jorge Jesus, Slovacko karşısında Emre Mor'u ilk 11'de oynatmayı tercih etti.

25 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada ağları havalandırdı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Ayrıca Emre Mor'un gösterdiği performans tribünlerden alkış alırken sosyal medyada da övgülere sebep oldu.

VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR MESAJLARI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Emre Mor'un yeniden form kazanmasıda büyük pay sahibi olan Volkan Demirel ile ilgili de paylaşımlar yaptı.

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İLK KEZ 11'E YAZDI, İKİ MÜTHİŞ GOL

Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçlarından farklı olarak yaptığı tercih ise Lincoln Henrique oldu.

Ukrayna ekibiyle oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde oturan ve oyuna 63 ile 85. dakikalarda dahil olurken Slovacko karşısında 11'de başladı

Portekizli teknik adamın bu tercihine karşılık ilk devrenin son bölümünde sahneye çıkan Lincoln Henrique, frikikten şık bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında da uzak mesafeden sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaparak tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı.

Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

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MAÇ SONU İKİ İSİMDEN DE AÇIKLAMALAR GELDİ

Mücadeleyi ve performansını değerlendiren Emre Mor, "Bugün hocamızı iyi şekilde dinledik. Hocam bana güvendiği için mutluyum. Oynamak istediğim futbolu gösterdiğim için mutluyum. Hem hocamın hem takımın istediklerini yerine getirmeye çalıştım. Üzerimizde büyük beklentiler var. Başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Elde etmek için sıkı çalışmamız, hocamızı dinlememiz gerekiyor. Şampiyonluk şansımız yüksek." dedi.

SOL AYAĞIM ÖNEMLİ

Lincoln Henrique ise "Sol ayağım çok önemli. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti. Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak." şeklinde konuştu.

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