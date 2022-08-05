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Süper Lig 75 gün sonra başlıyor! Açılışı Trabzonspor yapıyor

Güncelleme: 1 saat önce

#Trabzonspor#Süper Lig#İstanbulspor
Süper Lig 75 gün sonra başlıyor Açılışı Trabzonspor yapıyor

19 takımla oynanacak bu sezonda futbolseverler tam 342 maç izleyebilecek. Trabzonspor unvanını korumak, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise şampiyonluk özlemine gidermek için diğer takımlar da güçlendirdikleri kadrolarıyla başarılı olmaya çalışacak.

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22 Mayıs'ta Trabzonspor’un şampiyonluğu ile noktalanan 2021-22 sezonun tam 75 gün sonra Süper Lig bugün İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla 2022-23 sezonuna merhaba diyor.

19 takımla oynanacak bu sezonda futbolseverler tam 342 maç izleyebilecek. Trabzonspor’unvanını korumak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise şampiyonluk özlemine gidermek için diğer takımlar da güçlendirdikleri kadrolarıyla başarılı olmaya çalışacak.

11- Süper Lig’in 65. sezonu olan 2022-23’te 11 ilden 19 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul 8 takımla en çok temsilcisi bulunan il.

2- İstanbul'un dışında birden fazla takımı bulunan tek şehir Antalya (Antalyapor ve Alanyaspor) bulunan il.

4- Süper Lig’de, 1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonlarının ardından 4. kez 19’ar takımın sahne alacak.

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40- Süper Lig’e 13 Kasım’da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek.

3- Türkiye Futbol Federasyonu’nun planlamasına göre yeni sezonda 3 hafta (16, 17 ve 22) maçları hafta içinde yapılacak.

4- Süper Lig’de 2022-2023 tamamlanmasının ardından ligi 16, 17, 18 ve 19. sırada tamamlayacak 4 takım küme düşecek.

4- Süper Lig’de sezonun ilk büyük maçı dördüncü haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Süper Lig 75 gün sonra başlıyor Açılışı Trabzonspor yapıyor

SEZONUN AÇILIŞI SON ŞAMPİYON TRABZON'DAN

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk maçında bugün son şampiyon Trabzonspor, 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen İstanbulspor’a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hamsik, Peres, Serkan ve Hüseyin İstanbul’a götürülmedi. Transfer döneminde genç stoperi Emrecan Uzunhan’ı Beşiktaş’a satan bununla beraber kadrosunu kaleci David Jensen ve sağ bek Patrick Ebert gibi iki tecrübeli isimle takviye eden İstanbulspor’da ise Alp Arda cezası, Eduart Rroca ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#İstanbulspor

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