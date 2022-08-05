Fenerbahçe'de Gustavo Henrique beğeni topladı

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Gustavo Henrique, “Önemli bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin üzüntüsü vardı ama futbolda üzülmek için fazla vaktiniz olmuyor. Artık yeni bir hedefimiz var, bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. Galibiyet aldık. Şimdi yapmamız gereken ve bir sonraki maçımız için çalışmak” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞMURU

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı lacivertlilerle ilk maçında çıkan yıldız stopere büyük destek oldu. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda da 29 yaşındaki stoperin savunmada güven verdiğini vurguladılar. Karşılaşmada zaman zaman aksamasına rağmen tecrübeli futbolcu, takım savunmasına yaptığı katkıyla öne çıkarken, Slovacko karşısında 90 dakikada sahada kaldı. Henrique zaman zaman Portekizli teknik direktör Jesus’tan da alkış almayı başardı.

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