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Hürriyet
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Basketbol
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı!

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Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart'ta İstanbuldan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon avroyu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koçun Sırbistana gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

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Son Dakika | Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı

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