Son Dakika | Max Kruse gerçekleri! Selam bile vermiyordu ama Emre Belözoğlu konuşunca...

"Oyuncumuz tam bir pokerci gibi davrandı" "Sadece son 2,5 aylık dönemle alakalı bir alacak söz konusu. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Oyuncumuz tam bir pokerci gibi hamle yaptı ancak bizim elimiz haklılık sebebiyle daha güçlü”