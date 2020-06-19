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GeriFutbol Son Dakika | Max Kruse gerçekleri! Selam bile vermiyordu ama Emre Belözoğlu konuşunca...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 07:41,

Son Dakika | Max Kruse gerçekleri! Selam bile vermiyordu ama Emre Belözoğlu konuşunca...

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin ayrılığı şok etkisi yarattı. Sarı lacivertli ekibin mahkemeye vermeye hazırlandığı Alman yıldızın bu kararının detayları ve öncesinde kulüpte yaşananlar...

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, büyük umutlarla geldiği sarı lacivertli kulübe olaylı şekilde veda etti. İşte Kruse'nin ayrılığının perde arkası...

2Tek taraflı feshetti
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Tek taraflı feshetti

Sezon başında bedelsiz geldiği sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle yolları ayırma kararı alırken Fenerbahçe Kulübü, konuyu yargıya taşıyacaklarını resmi siteden yapılan şu açıklamayla duyurdu.

3Kulübün menfaatleri korunacak
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Kulübün menfaatleri korunacak

“Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır."

4Kruseden cevap yok
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Kruse'den cevap yok

"Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır."

5Haksız ve mesnetsizdir
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"Haksız ve mesnetsizdir"

"Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.”

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7Salgın sonrası çok değişti
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Salgın sonrası çok değişti

7 Mart’taki Denizli maçında sakatlanan Kruse salgın sonrasındaki tavırlarıyla büyük tartışma yaratmıştı.

8Antrenmanlarda isteksizdi
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Antrenmanlarda isteksizdi

İdmanda isteksiz bir görüntü çizen, ağrılarının bulunduğu gerekçesiyle takım çalışmalarına katılmayan Alman futbolcu düz koşuyu ya da salonda çalışmayı tercih ediyordu.

9Nargile içtiği iddiası
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Nargile içtiği iddiası

Pandemide aldığı kilolarla dikkat çeken, Riva kampında nargile içtiği iddia edilen, poker tutkusu tüm dünyaca bilinen Kruse son olarak pazartesi günü camiayı şaşırttı.

10Ameliyatı herkesi şaşırttı
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Ameliyatı herkesi şaşırttı

Alman yıldız apandisit ameliyatı olurken başkan Ali Koç “Kruse hiç beklenmedik şekilde apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi” derken olaydan kimsenin haberinin olmadığını da açıkça ifade etmişti.

11Poker tutkusu biliniyor
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Poker tutkusu biliniyor

Poker tutkusuyla ünlenen Max Kruse’nin Fenerbahçe ile ipleri koparmasıyla ilgili olarak kulüpten çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

12Kulüp yetkilileri konuştu
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Kulüp yetkilileri konuştu

Kulüp yetkilileri yaşananlarla ilgili olarak şöyle dedi: “FIFA futbolcuya iki ay ödeme yapılmaması durumunda kulübe ihbar çekme ve alacağını 15 içinde tahsil etme hakkı tanıyor."

13Krusenin alacağı yok
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"Kruse'nin alacağı yok"

"Ancak ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle UEFA da yaşadıklar zararı düşünerek kulüplere bir takım haklar tanıyor. Kruse’nin pandemi süreci öncesinden bizden bir alacağı yok."

14Oyuncumuz tam bir pokerci gibi davrandı
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"Oyuncumuz tam bir pokerci gibi davrandı"

"Sadece son 2,5 aylık dönemle alakalı bir alacak söz konusu. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Oyuncumuz tam bir pokerci gibi hamle yaptı ancak bizim elimiz haklılık sebebiyle daha güçlü”

15Çalışanlara selam bile vermiyor
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Çalışanlara selam bile vermiyor

İlk günden bu güne Samandıra’da çalışanlara selam bile vermeyen, Murat Sağlam, Tolgay ve Falette dışında pek sıkı olduğu kimse bulunmayan Kruse’nin takım lig ve kupa maçlarına hazırlanırken ‘sakatım’ demesi şaşkınlık yaratmıştı.

16Emre Belözoğlu uyarınca...
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Emre Belözoğlu uyarınca...

Pandemi sonrasında Kruse isteksiz çalışıp ikili ilişkilerinde de mesafeli davranınca, kaptan Emre kendisiyle baş başa 1 saat kadar görüşmüş ve Alman futbolcu daha sonra düz koşulara başlamıştı.

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