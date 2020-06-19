Caner Erkin transferi! Fenerbahçe derken Galatasaray...
Beşiktaş'ın yollarını ayıracağı Caner Erkin'le ilgili son dakika transfer gelişmesi...
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Corona virüs salgını sonrası verilen aranın ardından lige dönen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için de düğmeye bastı.. Siyah-Beyazlılar, takımdaki gelecekleri merak konusu olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül için kararını verdi.
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Buna göre 4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.
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Genç Rıdvan'ın da özellikle son Antalyaspor maçındaki başarılı performansı bu kararı kesinleştirdi.
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Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.
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Bilindiği gibi Caner Erkin için eski takımı Fenerbahçe'nin ilgisi sürüyor. O dönem Aziz Yıldırım'ın kendisine istemediği için Inter'den Beşiktaş'a gittiğini ifade eden Caner için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yerine sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar eski yıldızını gündemine aldı. Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin'i kadroya katmaya hazırlanıyor.
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Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların tecrübeli sol beke teklif götürdüğü öne sürüldü.
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2 YILLIK TEKLİF!
Sarı-kırmızılı ekibin, ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 31 yaşındaki futbolcuya, iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
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2009-10 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen ve bir sezon kalan Caner'in yıllık 1.250 bin euro teklif edileceği, kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
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TOP CANER'DE!
Fotomaç'ın haberine göre sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in kararı bekleniyor.