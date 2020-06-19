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Basketbol
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Zeljko Obradovic açıklaması!

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Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını ve tecrübeli koçun kararını önümüzdeki hafta bildireceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.
 
Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.
 
Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Zeljko Obradovic açıklaması

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