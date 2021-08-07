Son Dakika: Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." denildi.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...