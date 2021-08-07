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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın transferini resmen duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın transferini resmen duyurdu

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Son Dakika: Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" denildi.

Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7'şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.

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