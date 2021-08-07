Son Dakika: Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, genç savunmacı Emir Ortakaya’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Emir Ortakaya transferine karşılık Barış Alıcı'yı bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği'ne verdiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı. Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı. Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Emir Ortakaya’nın transferinin Fenerbahçe'nin geleceği adına atılmış önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, "Emir aslında bizim bir süredir takip ettiğimiz genç bir kardeşimizdi. Potansiyelinden bana hep bahsediliyordu. Gençlerbirliği de Barış Alıcı ile ilgilenince böyle bir fırsatı oldu. Açık söyleyeyim iki tarafın da kazancına olduğunu umuyoruz. Emir’i önümüzdeki yılları düşünerek transfer ettik. Biz ona kalitesi için yönelmiştik ama Fenerbahçeliliği de bizi ayrıca cezbetti. Yaptığımız özel konuşmalarda da nasıl motive olduğunu gördük. İnşallah birkaç sene içerisinde A takımda izleyeceğimiz bir kardeşimiz. Fenerbahçe’nin hem ekonomik hem de sportif geleceği açısından önemsediğimiz bir arkadaşımız. Hem aile olarak hem Emir’in kendi kişiliği olarak bizim arzu ettiğimiz altyapı projelerimize örnek oluşturabilecek bir profille karşılaştık. Bu bizi ekstra memnun ediyor. Biz gerçekten doğru hikayeler yazmaya çalışacağız altyapıda. Geçmişte yaşanan belki kötü şeyleri silmeye çalışacağız. Burada önemli rollerden bir tanesi de Emir’e düşecek. Onun gibi birkaç tane daha proje oyuncumuz var. Gerçek anlamda Emir’e sadece bir altyapı transferi olarak değil aslında bir A takım adayı olarak getirdik buraya. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu iddiamız, fikrimiz, beklentimiz doğrulanır. O zaman bugünü daha farklı bir şekilde bir kez daha oturur izleriz diye umuyorum. Kendisi de herhalde fanatikliğiyle taraftarın gözbebeklerinden biri olur diye tahmin ediyorum. Eğer bir gün A takım şansı bulursa bayrak oyunculardan olmasını temenni ederim, aynı zamanda da ben bunu bekliyorum. Ben kendisindeki kumaşı gördüm. Taraftarımız da kendisi eğer bir gün A takım oyuncusu olursa gerçekten onu çok sevecek." dedi.

Emir Ortakaya: Hayalini kurduğum, hedeflediğim büyük Fenerbahçe camiasına katıldığım için çok mutluyum

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Emir Ortakaya ise “Öncelikle çok mutluyum. Hayalini kurduğum, hedeflediğim büyük Fenerbahçe camiasına katıldığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen büyük pay sahibi olan Tahir Hocama, Kemal ağabeyime çok teşekkür ederim. İnşallah kimseyi mahcup etmem ve çok güzel günler bizi bekler.” şeklinde konuştu.