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Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi imza aşamasına getirdi! Transferin maliyeti belli oldu

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Son dakika: Fenerbahçe, Jayden Oosterwoldeyi imza aşamasına getirdi Transferin maliyeti belli oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Sarı lacivertliler Hollandalı sol bekin transferini imza aşamasına getirdi. Hafta başında İstanbul’a gelmesi beklenen Jayden Oosterwolde 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transferle Fenerbahçe’nin saha içi dizilişinde önemli bir değişim yaşanacak; Hollandalı futbolcu sol beke geçecek ve Ferdi Kadıoğlu 8 numara pozisyonunda görev alacak.

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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Jayden Oosterwolde’nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekin bonservis bedeli konusunda Parma Kulübü ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Pazarlığa 10 milyon Euro’dan başlayan İtalyan ekibinin 7 milyon Euro’ya razı edildiği ve Oosterwolde’nin hafta başında İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacağı belirtildi. 4,5 yıllık anlaşma yapılacak olan Oosterwolde’nin transfer sürecinin Parma’nın genç oyuncunun bir sonraki satışından pay istemesi yüzünden uzadığı kaydedildi.

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YABANCI SINIRINA TAKILMIYOR

transfer söylentilerinin başladığı ocak ayının ilk haftasından itibaren Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarını takibe başlayarak bu anlaşmayı ne kadar çok istediğini gösteren 21 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Oosterwolde, TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kriterine uyduğu için yabancı sınırına takılmadan direkt A takım listesine yazılabilecek. Teknik direktör Jorge Jesus’un isteğiyle alınan Hollandalı futbolcunun gelişinden sonra Fenerbahçe’nin saha içi dizilişinde önemli bir değişim yaşanacak; Oosterwolde sol beke geçecek, Ferdi Kadıoğlu ise 8 numara oynamaya başlayacak.

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‘GELECEĞE YATIRIM’ TRANSFERİ

Jayden Oosterwolde transferiyle Ferdi’nin yeteneklerinden hücumda daha çok yararlanılacak. Fenerbahçe yönetimi, ‘geleceğe yatırım’ olarak gördüğü genç futbolcuyu sürekli oynatıp, 18 milyon Euro’ya satılan Kim MinJae örneğinde olduğu gibi ileride yüksek performans almayı hedefliyor. İtalya Serie B’de mücadele eden Parma, geçen yılın ocak ayında 6 aylığına Hollanda’nın Twente takımından kiraladığı Oosterwolde’nin bonservisini temmuz ayında 3 milyon Euro’ya satın almıştı. Hollandalı futbolcu bu sezon Parma’da 19 resmi maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde

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