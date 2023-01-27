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Serhat Akın: 'Hadise benden özür dilesin!'

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#Serhat Akın#Hadise#Serhat Akın Hadise
Serhat Akın: Hadise benden özür dilesin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 16:11

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Hadise ile yaşadığı 'Arap atı' polemiğini yeniden gündeme getirdi. Akın, Hadise'nin yıllar önce kendisiyle gerçekleştirdiği röportaja dair görüntüleri yayınlarken olay yaratan benzetmesiyle ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Hadise ile yaşadığı 'Arap atı' polemiğiyle ilgili açıklamalar yaparken, Hadise'nin yıllar önce kendisiyle gerçekleştirdiği röportaja dair görüntüleri yayınladı.

Youtube platformundaki bir programda röportaj görüntüleri paylaşılırken Hadise'nin, Serhat Akın için, "Gerçek halinle daha yakışıklısın." dediği kesit de paylaşıldı.

Serhat Akın: Hadise benden özür dilesin

Serhat Akın, Hadise'nin kendisi hakkında çok sert konuştuğunu ve bunu talihsiz bir açıklama olarak gördüğünü ifade etti. 

Akın'ın sözleri şöyle;

Hadise tabii ki başarılı bir insan. Yanlış anlaşılmalar oldu. Her insan hata yapabilir ama bu görüntüden sonra kendisi benden özür dilesin. İstiyorsa tabii (gülerek). Şaka bir yana Hadise ile ilgili talihsiz bir açıklama oldu. Bana karşı sert konuştu ama onunla alıp veremediğim bir şey olmadı.

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Yıllar önce röportaj yaptık. Hadise'ye benim için 'Yakışıklı mı, değil mi?' diye sormuşlar. Sanane değil mi? Hadise yeni yeni popüler olmuştu. Almanya'da doğdum büyüdüm. Bazen kelimeleri güzel seçemeyebiliyorum. Niyetim kötü deildi.

'Arap atı' benzetmesi yanlıştı. Biz de 'Boğa'yız. Ama Hadise'nin açıklaması çok sert oldu, 'Babamız işçiydi' şeklinde. Bizim babamız da işçiydi. Zor şeyler yaşadık. Ben kız çocuğu babasıyım.

Ben onu övdüm, Türkiye'nin megastarı. Eskiden beğenmiyordum. Bir şey de demedim.

SERHAT AKIN NE DEMİŞTİ?

Serhat Akın, ünlü şarkıcı Hadise'yi eskiden tanıdığını ve o zaman beğenmediğini belirtirken, "Hadise'yi tanıyorum eskiden. Google'a girerseniz Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim.Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi." demişti.

Hadise ise Serhat Akın'a “Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın” sözleriyle cevap vermişti.

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