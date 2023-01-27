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Cristiano Ronaldo'nun yapamadığını Wout Weghorst yaptı!

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#Manchester United#Weghorst#Ronaldo
Cristiano Ronaldonun yapamadığını Wout Weghorst yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Wout Weghorst, Manchester United formasıyla ilk golünü attı ve performansı İngiliz basınında geniş yer aldı.

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Manchester United’da ilk golünü İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Nottingham Forest’a atan Wout Weghorst hem hocasından, hem yorumculardan hem de medyadan övgü aldı.

Erik ten Hag: “Gol atması öz güveni açısından önemliydi. Arsenal ve Crystal Palace maçlarında da iyi işler çıkarmıştı.”

MARCUS'A YARDIM EDEBİLİR

Roy Keane: “Üretken bir golcü olacağını düşünmüyorum ancak Marcus’a yardım edebilir. O uluslararası bir oyuncu.”

Michael Dawson: “O tam bir 9 numara ve bence ManU için iyi bir transfer. O bir süperstar olmayabilir ama goller atar.”

Daily Star: “Weghorst, ilk EFL maçında Cristiano Ronaldo’nun yapamadığını yaptı.”

Daily Mirror: “United’ın galibiyetten emin olmasını sağladı.

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