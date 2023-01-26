Son dakika: Brezilya basınından Fenerbahçe'yi endişelendiren Jorge Jesus iddiası!

Haberin Devamı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un ismi, Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü çin geçmeye devam ediyor.

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevi bırakmasının ardından gözler federasyonun alacağı yeni teknik direktör kararına çevrilmiş, ismi geçenler arasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yer almıştı.

Aralık ayının ortasında Brezilya basınında çıkan haberlerde federasyonun gündeminde iki teknik direktör olduğu, bunlardan birinin de Jorge Jesus olduğu yazılmış hatta Portekizli teknik adamın temsilcileriyle görüşme yapıldığı iddia edilmişti.

ANCELOTTI SESLERİ VE ÜNLÜ TEKNİK ADAMDAN BREZİLYA AÇIKLAMASI

O dönem çıkan başka bir haberde Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in hayalinin Carlo Ancelotti'yi milli takımın başına getirmek olduğu yazılmıştı. Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti konuyla ilgili; "Geleceği bilemem ama ben Real Madrid'de mutluyum. 2024 yazına kadar sözleşmem var ve onlar beni göndermediği sürece bir yere gitmem." diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

JORGE JESUS SESLERİ YENİDEN YÜKSELDİ! LOBİ İDDİASI...

Bugün Brezilya basınında çıkan bir haber, Jorge Jesus ismini yeniden milli takım gündemine soktu. Goal Brezilya muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre Jorge Jesus halen milli takım teknik direktörlüğü için adaylar arasında. Federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues'in aklında Ancelotti'nin yanı sıra Luis Enrique'nin de olduğunun ifade edildiği haberde futbol dünyasına yakın bazı iş insanlarının başkan Ednaldo Rodrigues'e Jorge Jesus lehine lobi faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.

"JESUS İSTEKLİ, İKİNCİ KEZ DÜŞÜNMEZ! FENERBAHÇE'DEKİ KONTRATI SORUN OLMAZ"

Raisa Simplicio'nun haberinde Jorge Jesus'un yakın çevresine Brezilya Milli Takımı için teklif gelmesi halinde buna sıcak bakacağını ve ikinci kez düşünmeden teklifi kabul edebileceğini söylediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Haberde teklif gelmesi halinde deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile olan kontratının da sorun teşkil etmeyeceği ifade edildi.

YERLİ İSİMLER DE GÜNDEMDE

Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Luis Enrique gibi isimleri gündeminde tutan federasyonun bu görevi yerli bir teknik adama da verebileceği, bu listede ise Dorival Junior ve Fernando Diniz gibi isimlerin öne çıktığı belirtildi.

BREZİLYALI EFSANE RIVALDO'DAN JESUS'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Rivaldo, İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüştü.



Rivaldo, sosyal medyadan birlikte fotoğrafını paylaştığı Portekizli hoca ile övgü dolu ifadeler kullandı: “Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jesus’u hayatının her adımında kutsasın.”

Haberin Devamı

"SAYGISIZLIK OLUR" DEMİŞTİ

Rivaldo, Dünya Kupası zamanı Jorge Jesus'un ismi Brezilya ile anıldığı dönemde yaptığı açıklamada milli takımın başına yabancı bir ismin geçmesinin saygısızlık olacağını söylemişti.

"Brezilya için yabancı bir antrenör düşünmenin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Milli takımın başına geçebilecek teknik direktörlere sahibiz. Gelecek olan teknik direktör, şampiyonluğun garantisi olsaydı, kendi ülkesini şampiyon yapıp mutlu ederdi."