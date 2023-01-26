Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından kalpleri ısıtan sürpriz!

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. İstasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman öncesi Jorge Jesus, saha içinde bulunan toplantı salonunda futbolcularla bir araya geldi.

İdmana sakatlığı bulunan Joshua King, Osayi- Samuel ve Joao Pedro katılmadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EMRE MOR'A KALPLERİ ISITAN SÜRPRİZ

Öte yandan Fenerbahçe'de futbolcular, takım arkadaşları Emre Mor'a kalpleri ısıtan bir sürpriz yaptı.

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Sarı lacivertli oyuncular, geçtiğimiz günlerde yakın dostu olan köpeğini kaybeden Emre Mor'a aynı cins yavru bir köpek hediye etti. Takım arkadaşlarının sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Mor, sevincini gizleyemedi.