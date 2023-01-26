Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ışıldıyor! Başarısının sırrı özel hayatı ve Sera Vrij...

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F.Bahçe'de Vitor Pereira’nın kanat bek olarak deneyerek müthiş bir çıkış yaşattığı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da her maç bir öncekinden daha iyi oynayarak izleyenleri büyülüyor.

Birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği genç futbolcu son Ümraniye maçında da sahanın en iyisiydi. Osayi Samuel’in sakatlığı nedeniyle maça sağ bek olarak çıksa da sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi maçın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Sahada da idmanda da istikrarlı

Maç boyunca 75 isabetli pas (%96) yapan, üçüncü bölgede de %96 pas başarısı yakalayan, 15 ikili mücadele kazanan, 102 kez topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, taraflı tarafsız herkesi kendisine yine hayran bıraktı.

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Özel hayatı başarısının sırrı

Yakaladığı çıkışta sevgilisi Sera Vrij ile yaşadığı seviyeli birlikteliğinin de önemi vurgulanırken genç yıldızın düzenli yaşamı, iş disiplini de başarısında önemli bir etken. Ferdi antrenman kaçırmayan, az sakatlanan, idmandan zevk alan, hiç surat asmayan bir futbolcu olarak tarif ediliyor.

Jesus önde oynatmak istiyor

F.Bahçe'de sağ bek, sol bek, sağ ve sol kanat oynayan Ferdi’nin artık oyunun ofansif yönünü de çok daha iyi oynayabilecek seviyeye geldiği bilgisi edinilirken, Jesus’un hedefinde Ferdi’yi 8 numara oynatmak olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncu çalım ve dripling yönünün çok gelişip öne çıkmasıyla ve bir sol bek transferiyle 8 numarada görev alacak. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gelmeden önce NEC Nijmegen’de ağırlıklı olarak orta sahada görev yaparken Hollanda ekibi ile 2017-18’de 39 maçta 8 gol, 13 asistlik performansa imza atmıştı.

Sözleşmesi iyi ki uzatıldı

F.Bahçe'ye 64 kilo olarak gelen Ferdi hem performans hem de fizik olarak gelişti. Şu an yaklaşık 75 kilo olan 23 yaşındaki futbolcunun kas kütlesi de arttı.

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Futbolu de gelişip olgunlaşan milli oyuncunun geçen yıl sözleşmesi uzatılırken yönetimde “Gösterdiği mükemmel çıkışla yeni transfer gibi oldu. İyi ki sözleşmesini geçen yıl uzattık. Bu F.Bahçe adına mütthiş doğru bir hamle oldu” yorumları yapılıyor.

Napoli, Ajax ve Borussia Dortmund takipte

Napoli’nin talip olduğu Ferdi için Ajax ve Borussia Dortmund da yakın takipte.

Ali Koç: Aferin Ferdi!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl 6 genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlemiş, o törende ise ilginç anlar yaşanmıştı.

Ali Koç, törende tanıyamadığı genç güzele 'Sen kimsin?' diye sormuştu. Sera Virj ise 'Ferdi' diyerek cevap vermişti. Ali Koç daha sonra ise 'Girlfriend?' diye sormuş ve evet cevabını almıştı. Ali Koç bunun üzerine 'Aferin Ferdi' demişti. O anlarda Arda Güler de kahkahası dikkat çekmişti.

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Hayatının imzasına hazırlanıyor

Öte yandan Fanatik'in geçtiğimiz günlerde servis ettiği habere göre; Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu bir beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile bu yıl hayatını birleştirme kararı aldı.

İş ve okul bir arada

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, ülkesinde güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi. Sera Vrij, bununla beraber Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam ediyor.

Babası 'Cyborg' lakaplı dövüş ustası

Ferdi’nin aşkı Sera’nın babası Hollanda’da ünlü bir karma dövüş sporcusu olan Dick Vrij. Hollanda basınının insan ile makinenin birleşimiyle ortaya çıkan robot kahraman Cyborg lakabı taktığı Vrij’in 15 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

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