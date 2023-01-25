Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fabio Borini iddiası!

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için karşı karşıya geldi. TRT Spor'un haberine göre iki dev kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maça çıkan Borini, 13 gol atıp 7 de asist yaptı. İtalyan yıldız Süper Lig gol krallığı yarışında 15 gollü Enner Valencia'nın ardında 12 golle ikinci sırada bulunuyor.

"BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ TEKLİF"

TRT Spor'un haberinden kısa süre sonra A Spor, Başakşehir'in Borini için Fatih Karagümrük'e 500 bin euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti. Borini'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.