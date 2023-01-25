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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fabio Borini iddiası!

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#Transfer#Fabio Borini#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fabio Borini iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 16:33

Ara transferde kadrosuna Samet Akaydin'i katan, Bruma'nın bonservisini alan ve sol bek Jayden Oosterwolde transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan futbolcuya Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu belirtildi.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için karşı karşıya geldi. TRT Spor'un haberine göre iki dev kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgileniyor.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maça çıkan Borini, 13 gol atıp 7 de asist yaptı. İtalyan yıldız Süper Lig gol krallığı yarışında 15 gollü Enner Valencia'nın ardında 12 golle ikinci sırada bulunuyor.

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"BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ TEKLİF"

TRT Spor'un haberinden kısa süre sonra A Spor, Başakşehir'in Borini için Fatih Karagümrük'e 500 bin euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti. Borini'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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#Transfer#Fabio Borini#Beşiktaş

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