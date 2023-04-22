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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen 112 milyon Euro’luk 26 dev problem! Valencia, Icardi, Redmond...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporu bekleyen 112 milyon Euro’luk 26 dev problem Valencia, Icardi, Redmond...
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Sezon sonu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da toplam 26 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. Lider Galatasaray’da 9, Beşiktaş’ta 7, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da 5’er futbolcunun mukaveleleri haziran ayı itibariyle bitecek. Toplam piyasa değerleri 112 milyon Euro’yu aşan bu oyuncuların çoğu, takımları için vazgeçilmez nitelikte. Bu anlamda en ağır fatura da Galatasaray’a çıkacak. Takımı sırtlayan İcardi, Mertens ve Rashica’nın durumunu sadece sarı kırmızılı camia değil, tüm Türkiye merak ediyor. Fenerbahçe’de Valencia, Zajc, Beşiktaş’ta da Redmond’un kalıp kalmayacakları kocaman soru işareti.

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Futbol liglerinde sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızışmış durumda. Ve tabii sezon bitimi demek aynı zamanda kulüp yöneticilerinin en büyük kâbusu olan transfer döneminin başlangıcı demek. Kimler gelecek, kimler gidecek?

Ne kadar harcama yapılacak ve bu para nereden bulunacak? Çalışmalara tabii ki iç transferden başlanacak... İlk etapta sözleşmesi biten oyuncuların hangileriyle yola devam edileceği belirlenecek ve ondan sonra onları ikna etmeye çalışılacak.

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İç transferde en çok başları ağrıyacaklar da tabii ki, Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yöneticileri olacak. Haziran ayı itibariyle 4 büyük kulüpte toplam piyasa değerleri tam 112 milyon 550 bin Euro’ya ulaşan 26 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. Şimdi gelelim detaylara...

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GALATASARAY’DA SÖZLEŞMESİ BİTECEK İSİMLERİN DEĞERİ 39 MİLYON EURO

Lig lideri Galatasaray’da sezon sonu toplam değerleri 39 milyon Euro’yu bulan 9 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek ki, bunların içinde sezona damga vuran ve vazgeçilmesi imkansız olan çok önemli isimler bulunuyor.

Özellikle büyük maçlarda attığı ve attırdığı gollerle takımı sırtlayan 18 milyon Euro’luk Mauro İcardi’nin kalıp kalmayacağını sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler merak ediyor. Sezon başı 1 yıllık mukavele ile transfer edilen Dries Mertens, kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe’yi takımda tutmak hiç kolay olmayacak.

Galatasaray’da bu isimlerin yanı sıra, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir, Juan Mata’nın da sözleşmeleri sezon sonu bitecek.

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BEŞİKTAŞ NATHAN REDMOND’U TAKIMDA TUTABİLECEK Mİ?

Sözleşmesi biten oyuncu sayısı itibariyle Galatasaray’ı, Beşiktaş takip ediyor. Siyah beyazlılarda toplam piyasa değerleri 31 milyon Euro’ya ulaşan 7 futbolcunun mukavelesi haziran ayında sona erecek.

Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan Nathan Redmond, yönetimi en çok uğraştıracak isim olacak. Dele Alli ve Kevin N’Koudou’nun takımda kalmayacağı şimdiden netleşmiş durumda. 2 yıldır siyah beyazlı forma giyen Welinton ile Alanyaspor’dan kiralık gelen Tayfur Bingöl ve Alexandru Maxim’in durumlarına ise, önümüzdeki maçlarda gösterecekleri performansa göre teknik direktör Şenol Güneş karar verecek.

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Artık 40 yaşına gelen Kanadalı Atiba Hutchinson da bilindiği üzere futbol kariyerini noktalayacak.

Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporu bekleyen 112 milyon Euro’luk 26 dev problem Valencia, Icardi, Redmond...

TRABZONSPOR SEZON SONUNDA PAHALI OYUNCULARA VEDA EDECEK

Trabzonspor’da, toplam 25 milyon Euro değerindeki 5 futbolcunun mukaveleleri sona erecek.

Bu sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic ile bonservisi kulüpte olan Marek Hamsik’in gelecek yıl kalıp kalmayacakları kocaman bir soru işareti.

Bu oyuncularla ilgili kararı yeni teknik direktör Nenad Bjelica ve başkan Ertuğrul Doğan verecek. Ancak şunu da belirtelim; yeni yönetimin yıllık maaş bütçesini düşürme yoluna gidecek olması, Yusuf, Gbamin ve Hamsik ile yolların kesin olarak ayrılacağı anlamına geliyor.

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FENERBAHÇE’Yİ EN ÇOK ENNER VALENCİA VE MİHA ZAJC UĞRAŞTIRACAK

F.Bahçe'de sözleşmesi bitenlerin sayısı her ne kadar diğerlerinden az (5) olsa da, oyuncuların niteliği sarı lacivertlilerin işinin zor olacağını gösteriyor. Kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, Miha Zajc ve kiralık oynayan Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonu yeniden masaya oturulacak. Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat’ın sözleşmesinde yer alan 1.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılması beklenirken, diğer futbolcuların geleceği Fenerbahçe’nin sezon sonu ligde ve kupada elde edeceği derecelere göre belirlenecek.

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4 BÜYÜKLERDE SEZON SONU SÖZLEŞMESi BiTECEK FUTBOLCULAR

GALATASARAY (9)

Mauro İcardi 18 milyon Euro
Milot Rashica 7.5 milyon Euro
Kaan Ayhan 4 milyon Euro
Dries Mertens 3.3 milyon Euro
Sam Adekugbe 2.5 milyon Euro
Juan Mata 1.5 milyon Euro
Okan Kocuk 1 milyon Euro
Bafetimbi Gomis 900 bin Euro
Emre Taşdemir 375 bin Euro

TOPLAM: 39 MiLYON 75 BiN EURO

BEŞİKTAŞ (7)

Dele Alli 11 milyon Euro
Nathan Redmond 9 milyon Euro
Kevin N’Koudou 4.2 milyon Euro
Alexandru Maxim 3.2 milyon Euro
Tayfur Bingöl 2.1 milyon Euro
Welinton 575 bin Euro
Atiba Hutchinson 200 bin Euro

TOPLAM: 30 MiLYON 775 BiN EURO

Trabzonspor (5)

Yusuf Yazıcı 11.5 milyon Euro
Jean-Philippe Gbamin 6.5 milyon Euro
Naci Ünüvar 3 milyon Euro
Lazar Markovic 2.2 milyon Euro
Marek Hamsik 1.8 milyon Euro

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TOPLAM: 25 MiLYON EURO

FENERBAHÇE (5)

Miha Zajc 5.5 milyon Euro
Ezgjan Alioski 4.8 milyon Euro
Enner Valencia 3.8 milyon Euro
Gustavo Henrique 2.4 milyon Euro
İrfan Can Eğribayat 1.2 milyon Euro

TOPLAM: 17 MiLYON 700 BiN EURO

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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