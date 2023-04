Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen 112 milyon Euro’luk 26 dev problem! Valencia, Icardi, Redmond...

Haberin Devamı

Futbol liglerinde sezon sonuna yaklaştığımız şu günlerde şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi iyice kızışmış durumda. Ve tabii sezon bitimi demek aynı zamanda kulüp yöneticilerinin en büyük kâbusu olan transfer döneminin başlangıcı demek. Kimler gelecek, kimler gidecek?

Ne kadar harcama yapılacak ve bu para nereden bulunacak? Çalışmalara tabii ki iç transferden başlanacak... İlk etapta sözleşmesi biten oyuncuların hangileriyle yola devam edileceği belirlenecek ve ondan sonra onları ikna etmeye çalışılacak.

Gözden Kaçmasın İlkay Gündoğan'a 2 1 yıllık transfer teklifi Haberi görüntüle

İç transferde en çok başları ağrıyacaklar da tabii ki, Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yöneticileri olacak. Haziran ayı itibariyle 4 büyük kulüpte toplam piyasa değerleri tam 112 milyon 550 bin Euro’ya ulaşan 26 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. Şimdi gelelim detaylara...

Haberin Devamı

GALATASARAY’DA SÖZLEŞMESİ BİTECEK İSİMLERİN DEĞERİ 39 MİLYON EURO

Lig lideri Galatasaray’da sezon sonu toplam değerleri 39 milyon Euro’yu bulan 9 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek ki, bunların içinde sezona damga vuran ve vazgeçilmesi imkansız olan çok önemli isimler bulunuyor.

Özellikle büyük maçlarda attığı ve attırdığı gollerle takımı sırtlayan 18 milyon Euro’luk Mauro İcardi’nin kalıp kalmayacağını sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler merak ediyor. Sezon başı 1 yıllık mukavele ile transfer edilen Dries Mertens, kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe’yi takımda tutmak hiç kolay olmayacak.

Galatasaray’da bu isimlerin yanı sıra, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir, Juan Mata’nın da sözleşmeleri sezon sonu bitecek.

BEŞİKTAŞ NATHAN REDMOND’U TAKIMDA TUTABİLECEK Mİ?

Sözleşmesi biten oyuncu sayısı itibariyle Galatasaray’ı, Beşiktaş takip ediyor. Siyah beyazlılarda toplam piyasa değerleri 31 milyon Euro’ya ulaşan 7 futbolcunun mukavelesi haziran ayında sona erecek.

Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan Nathan Redmond, yönetimi en çok uğraştıracak isim olacak. Dele Alli ve Kevin N’Koudou’nun takımda kalmayacağı şimdiden netleşmiş durumda. 2 yıldır siyah beyazlı forma giyen Welinton ile Alanyaspor’dan kiralık gelen Tayfur Bingöl ve Alexandru Maxim’in durumlarına ise, önümüzdeki maçlarda gösterecekleri performansa göre teknik direktör Şenol Güneş karar verecek.

Haberin Devamı

Artık 40 yaşına gelen Kanadalı Atiba Hutchinson da bilindiği üzere futbol kariyerini noktalayacak.

TRABZONSPOR SEZON SONUNDA PAHALI OYUNCULARA VEDA EDECEK

Trabzonspor’da, toplam 25 milyon Euro değerindeki 5 futbolcunun mukaveleleri sona erecek.

Bu sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic ile bonservisi kulüpte olan Marek Hamsik’in gelecek yıl kalıp kalmayacakları kocaman bir soru işareti.

Bu oyuncularla ilgili kararı yeni teknik direktör Nenad Bjelica ve başkan Ertuğrul Doğan verecek. Ancak şunu da belirtelim; yeni yönetimin yıllık maaş bütçesini düşürme yoluna gidecek olması, Yusuf, Gbamin ve Hamsik ile yolların kesin olarak ayrılacağı anlamına geliyor.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE’Yİ EN ÇOK ENNER VALENCİA VE MİHA ZAJC UĞRAŞTIRACAK

F.Bahçe'de sözleşmesi bitenlerin sayısı her ne kadar diğerlerinden az (5) olsa da, oyuncuların niteliği sarı lacivertlilerin işinin zor olacağını gösteriyor. Kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, Miha Zajc ve kiralık oynayan Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonu yeniden masaya oturulacak. Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat’ın sözleşmesinde yer alan 1.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılması beklenirken, diğer futbolcuların geleceği Fenerbahçe’nin sezon sonu ligde ve kupada elde edeceği derecelere göre belirlenecek.

Haberin Devamı

4 BÜYÜKLERDE SEZON SONU SÖZLEŞMESi BiTECEK FUTBOLCULAR

GALATASARAY (9)

Mauro İcardi 18 milyon Euro

Milot Rashica 7.5 milyon Euro

Kaan Ayhan 4 milyon Euro

Dries Mertens 3.3 milyon Euro

Sam Adekugbe 2.5 milyon Euro

Juan Mata 1.5 milyon Euro

Okan Kocuk 1 milyon Euro

Bafetimbi Gomis 900 bin Euro

Emre Taşdemir 375 bin Euro

TOPLAM: 39 MiLYON 75 BiN EURO

BEŞİKTAŞ (7)

Dele Alli 11 milyon Euro

Nathan Redmond 9 milyon Euro

Kevin N’Koudou 4.2 milyon Euro

Alexandru Maxim 3.2 milyon Euro

Tayfur Bingöl 2.1 milyon Euro

Welinton 575 bin Euro

Atiba Hutchinson 200 bin Euro

TOPLAM: 30 MiLYON 775 BiN EURO

Trabzonspor (5)

Yusuf Yazıcı 11.5 milyon Euro

Jean-Philippe Gbamin 6.5 milyon Euro

Naci Ünüvar 3 milyon Euro

Lazar Markovic 2.2 milyon Euro

Marek Hamsik 1.8 milyon Euro

Haberin Devamı

TOPLAM: 25 MiLYON EURO

FENERBAHÇE (5)

Miha Zajc 5.5 milyon Euro

Ezgjan Alioski 4.8 milyon Euro

Enner Valencia 3.8 milyon Euro

Gustavo Henrique 2.4 milyon Euro

İrfan Can Eğribayat 1.2 milyon Euro

TOPLAM: 17 MiLYON 700 BiN EURO