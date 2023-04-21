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Dev kulüpten İlkay Gündoğan'a 2+1 yıllık transfer teklifi

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#Transfer#Manchester City#İlkay Gündoğan
Dev kulüpten İlkay Gündoğana 2+1 yıllık transfer teklifi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 18:51

Premier Lig ekibi Manchester City ile yol ayrımına gelen İlkay Gündoğan, İspanyol devine transfer olmaya hazırlanıyor.

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İngiliz devi Manchester City ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk şansı devam eden İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon hangi formayı giyeceği büyük merak konusu.

Manchester City ile sezon sonunda bitecek kontratını henüz yenilemeyen İlkay Gündoğan, İspanyol basınının iddiasına göre Katalan devinin teklifine sıcak bakıyor.

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2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Relovo’da yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, başarılı orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ve İlkay da kariyerini Barcelona’da sürdürmek istiyor.

HEM KLOPP İLE HEM GUARDİOLA İLE ÇALIŞTI

Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin İlkay’ın büyük bir hayranı olduğu belirtilirken tecrübeli oyuncunun birden çok mevkide oynayabilmesi Katalan ekibini cezbediyor.

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#Transfer#Manchester City#İlkay Gündoğan

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