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Galatasaray'a Mauro Icardi’den kötü haber

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Galatasaraya Mauro Icardi’den kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 20:52

Galatasaray, sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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