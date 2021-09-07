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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Bustos ve Zaidu ile temasla sürüyor

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Son Dakika: Fenerbahçe fırsat transferi peşinde! Bustos ve Zaidu ile temasla sürüyor

Sarı lacivertliler Bustos ve Zaidu ile dirsek temasında. Son transferle birlikte 28 kişilik kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe’de yönetim, transferin kapanmasına 3 gün kala cazip fırsatlar için arayışını sürdürüyor.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Bu çerçevede sağ ve sol kanada defansif yönü kuvvetli iki oyuncu alıp transfer defterini kapatmak isteyen sarı lacivertli yönetim, menajerlerin sunduğu son dakika isimlerini teknik direktör Vitor Pereira’ya danışarak değerlendirmek istiyor.

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Bu çerçevede kulübe sunulduğu öğrenilen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için görüşmelerin sürdüğü bilgisi edinilirken, sol bek için ise Portekiz basını 24 yaşındaki Nijeryalı Zaidu’nun Fenerbahçe’yle temasta olduğu haberlerine yer verdi.

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F.Bahçe’de beklenen son fırsat transferleri kadar takımdan ayrılması beklenen isimler için de geri sayım başladı.

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Bu çerçevede Caner Erkin Karagümrük’le resmen sözleşme imzalarken, yaz döneminde alınmasına karşın daha sonra kadro dışı bırakılan Steven Caulker’ın Gaziantep’e imza atması an meselesi.

Ayrıca, 21 yaşındaki sol kanat Burak Kapacak’ın lisans işlemleri tamamlandı.

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