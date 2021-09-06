Son Dakika: Galatasaray için Philippe Coutinho iddiası! Josef De Souza'dan jet paylaşım...
Yeni sezonda kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Galatasaray'ın, Philippe Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların ismi, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho ile anıldı.
İzlanda kaynaklı haber sitesi Fótbolti Net, Galatasaray'ın, Philippe Coutinho’yu kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuş, Beşiktaş'ta forma giyen arkadaşları Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğraf paylaşmıştı.
JOSEF'TEN JET PAYLAŞIM
Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Josef De Souza, Coutinho ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor" notunu düştü.
Josef de Souza: "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor." pic.twitter.com/NembVvbS2K
Josef de Souza: "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor." pic.twitter.com/NembVvbS2K— Spor Arena (@sporarena) September 6, 2021