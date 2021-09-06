Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı resmen belli oldu

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadroda istemediği Caner Erkin'in yeni adresi İstanbul ekibi Fatih Karagümrük oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" denildi.

FENERBAHÇE'DE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe ise yayımladığı teşekkür mesajında, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

CANER ERKİN’DEN VEDA MESAJI



Caner Erkin de sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasına veda mesajı yayınladı. Tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Tüm kulüp çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni desteklerini için çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe formasını giydiğim her an sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınız helal edin."

Tecrübeli sol bek, sarı lacivertli takım ile çıktığı 250 maçta 16 gol ve 58 asist kaydetti.

Caner Erkin kariyerinde Beşiktaş, CSKA Moskova, Galatasaray ve Inter gibi önemli takımlarda mücadele etti.

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