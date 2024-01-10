Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci'yi resmen açıkladı! İstanbul'a geldi

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Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

36 yaşındaki yıldız savunmacı, Saat 18:00 sularında menajeriyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Bonucci, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrılarak Fenerbahçe - Konyaspor maçını takip etmek için Ülker Stadyumu’na doğru yola çıktı.



Leonardo Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.

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21 KUPASI VAR



Dünyanın en kariyerli stoperleri arasında yer alan 21 kupalı İtalyan futbolcu, Union Berlin’de 7 Bundesliga, 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp 1 gol attı. Fenerbahçe, uzatma opsiyonla 6 aylık sözleşme imzalayacağı Leonardo Bonucci için bonservis bedeli ödemeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 723 dakika sahada yer aldı.