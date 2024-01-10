Fenerbahçe'de Samet Akaydin defteri, Fatih Terim ile kapanıyor! Anlaşmaya varıldı...

Haberin Devamı

Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde lider durumda bulunan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, devre arası transfer dönemini bekliyordu.

Önceliğini savunma hattı takviyesine veren Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci ile anlaştığı ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getireceği öne sürülmüştü.

SAMET AKAYDİN İLE YOLLAR AYRILIYOR





Bu durum sonrasında halihazırda forma şansı bulmakta zorlanan Samet Akaydin'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen ve daha fazla süre almak isteyen savunma oyuncusunun sarı - lacivertlilerdeki dönemi sona eriyor.

Haberin Devamı

ANLAŞMAYA VARILDI





Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Samet Akaydin ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

TERİM'İN YANINA GİDİYOR

Yunan temsilcisinin sportif direktörünün Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldiği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı. Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.