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Fenerbahçe'de Samet Akaydin defteri, Fatih Terim ile kapanıyor! Anlaşmaya varıldı...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#TRANSFER#Samet Akaydin
Fenerbahçede Samet Akaydin defteri, Fatih Terim ile kapanıyor Anlaşmaya varıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 11:18

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerde kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerin de merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin'in adı, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos ile anılıyordu. Milli futbolcunun transferi için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde lider durumda bulunan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, devre arası transfer dönemini bekliyordu.

Önceliğini savunma hattı takviyesine veren Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci ile anlaştığı ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getireceği öne sürülmüştü.

SAMET AKAYDİN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçede Samet Akaydin defteri, Fatih Terim ile kapanıyor Anlaşmaya varıldı...

Bu durum sonrasında halihazırda forma şansı bulmakta zorlanan Samet Akaydin'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

EURO 2024'te forma giymeyi hedefleyen ve daha fazla süre almak isteyen savunma oyuncusunun sarı - lacivertlilerdeki dönemi sona eriyor.

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ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçede Samet Akaydin defteri, Fatih Terim ile kapanıyor Anlaşmaya varıldı...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Samet Akaydin ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

TERİM'İN YANINA GİDİYOR

Yunan temsilcisinin sportif direktörünün Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldiği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 613 dakika süre aldı. Akaydin, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.7 milyon euroya Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Samet Akaydin

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