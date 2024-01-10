Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası! 22 milyon euroya Kylian Mbappe'nin yanına...

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Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü kupaya diken Galatasaray'da transfer için hareketli günler başladı. Devre arası transfer döneminde takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - kırmızılılarda performansıyla dikkat çeken isimler de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Son 2 sezondur ortaya koyduğu oyunla beğeni toplayan ve geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Sacha Boey'e sürpriz bir talip çıktı.

Telefoot'un haberine göre dünya devi PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılması durumunda yerine Sacha Boey'i düşünüyor.

SIKI PAZARLIK





Listedeki güçlü isimlerden biri olduğu belirtilen Fransız yıldızın bonservisinin PSG için problem olabileceği ve Galatasaray ile masaya oturduktan sonra sıkı bir pazarlık içine girileceği kaydedildi.

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Öte yandan sarı - kırmızılı yıldızın Premier Lig kulüplerinin de takibinde olduğu ve Paris Saint-Germain'in transfer için elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI





Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Boey, 2610 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak öne çıkıyor.

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FATİH TERİM DÖNEMİNDE GELDİ





Galatasaray'a 26 Temmuz 2021'de, Fatih Terim döneminde imza atan Sacha Boey, ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Fransız yıldız için geçtiğimiz sezonun başında ayrılık iddiaları çıkmış ancak Okan Buruk, oyuncunun gitmesine izin vermemişti. Galatasaray'da kalan Boey, gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.