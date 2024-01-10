×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası! 22 milyon euroya Kylian Mbappe'nin yanına...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#TRANSFER#Sacha Boey
Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası 22 milyon euroya Kylian Mbappenin yanına...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:49

Trendyol Süper Lig'de aynı puanda bulunduğu Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alan ve takibini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala sarı - kırmızılılarda yapılacak takviyeler merak edilirken, takımın gözde oyuncularına da talipler çıkıyor. Dünya devi Paris Saint-Germain'in son 2 sezonda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü kupaya diken Galatasaray'da transfer için hareketli günler başladı. Devre arası transfer döneminde takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - kırmızılılarda performansıyla dikkat çeken isimler de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Son 2 sezondur ortaya koyduğu oyunla beğeni toplayan ve geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Sacha Boey'e sürpriz bir talip çıktı.

Telefoot'un haberine göre dünya devi PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılması durumunda yerine Sacha Boey'i düşünüyor.

SIKI PAZARLIK

Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası 22 milyon euroya Kylian Mbappenin yanına...

Listedeki güçlü isimlerden biri olduğu belirtilen Fransız yıldızın bonservisinin PSG için problem olabileceği ve Galatasaray ile masaya oturduktan sonra sıkı bir pazarlık içine girileceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Öte yandan sarı - kırmızılı yıldızın Premier Lig kulüplerinin de takibinde olduğu ve Paris Saint-Germain'in transfer için elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası 22 milyon euroya Kylian Mbappenin yanına...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Boey, 2610 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak öne çıkıyor.

Gözden KaçmasınFrancesco Farioliye hırsız şokuFrancesco Farioli'ye hırsız şokuHaberi Görüntüle

FATİH TERİM DÖNEMİNDE GELDİ

Galatasaray taraftarının göz bebeğine PSG kancası 22 milyon euroya Kylian Mbappenin yanına...

Galatasaray'a 26 Temmuz 2021'de, Fatih Terim döneminde imza atan Sacha Boey, ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Fransız yıldız için geçtiğimiz sezonun başında ayrılık iddiaları çıkmış ancak Okan Buruk, oyuncunun gitmesine izin vermemişti. Galatasaray'da kalan Boey, gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

Gözden KaçmasınÇağdaş Atandan Galatasaraya Dubois mesajı: Vazgeçme gibi bir niyetimiz yokÇağdaş Atan'dan Galatasaray'a Dubois mesajı: Vazgeçme gibi bir niyetimiz yokHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#TRANSFER#Sacha Boey

BAKMADAN GEÇME!