Portekizliler, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'u anlattı: 'Türkiye'de fark yaratır!' | 'Jorge Jesus'tan çok farklı'

Haberin Devamı

Rıza Çalımbay’la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos’la anlaştı. Kariyerinde Porto, Panathinaikos, Sporting CP, Benfica gibi önemli ekiplerden görev yapan Santos, 2010 yılından itibaren Yunanistan, Portekiz ve Polonya Milli Takımlarında çalıştı. Deneyimli çalıştırıcı, 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında ise Milletler Kupası şampiyonu yaparak dikkat çeken başarılar elde etti. Portekizli meslektaşlarımız, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

RODRİGO QUERİDO (NOTİCİAS AO MİNUTO): “FERNANDO SANTOS’UN TECRÜBESİ, TÜRKİYE GİBİ REKABETÇİ BİR LİGDE FARK YARATABİLİR”





Haberin Devamı

"Fernando Santos’un tecrübesi, Türkiye gibi rekabetçi bir ligde fark yaratabilir. Her ne kadar 10 yıldan uzun süredir bir kulüp çalıştırmamış olsa da Şenol Güneş gibi deneyimli bir teknik direktör. Fikirlerinin Beşiktaş'ta fark yaratmaya başlaması birkaç haftayı bulabilir. Oyuncuların, Fernando Santos'un güvenini kazanmaları ve ilk 11'deki şanslarını hak ettiklerini her gün göstermeleri gerekecek. Fernando Santos, iş disiplini söz konusu olduğunda disiplinli ve daha katı bir tarza sahip antrenördür. Örnek vermek gerekirse, herkesin beklemediği bir adımı atma cesaretini gösteren ve Katar'daki Dünya Kupası'nın ortasında Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesine alan teknik direktördü. Bu olay Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı’ndan ayrılışının başlangıcı oldu. Çalıştığı oyuncu grubu içinde herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, herhangi bir futbolcuyu kenara çekmekte bir sakınca görmez. 10 yılı aşkın süredir bir kulüpte koçluk yapmamış olsa bile özellikle Portekiz Milli Takımı’nda edindiği deneyim, çok verimli oldu. Portekiz'in, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı ve 2018'de Milletler Ligi'ni Fernando Santos'un antrenörlüğü döneminde kazandığını hatırlamakta fayda var. Örneğin PAOK'ta 2008/09 Yunanistan şampiyonasında ikinci olmuş ve 2010/11 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Ayrıca 2001/02 sezonunda Yunanistan Kupası'nı ve Portekiz'de ulusal şampiyonluğu kazandı. FC Porto'yu 1998/99 sezonunda üst üste beşinci lig şampiyonluğuna taşıdı."

Haberin Devamı

“DEFANSİF FUTBOLU DAHA ÇOK SEVDİĞİ İÇİN TARAFTARLAR MEMNUN OLMAYABİLİR”





"Bize daha önce de gösterdiği gibi daha defansif futbolu tercih eden bir koç ve bu da taraftarları her zaman memnun etmiyor. Maçlardaki atmosferin genellikle daha ateşli olduğu Türkiye'de, taraftarlar takımlarının daha geride oynamasından her zaman hoşlanmayabilir. Beşiktaş, kesinlikle sezonun en iyi dönemini yaşamıyor. Takım, bu sezon galibiyet ve mağlubiyetler arasında gidip geldi ve istikrarlı bir gidişat elde edemedi. Ve bu her zaman zordur, özellikle de Beşiktaş gibi tutkulu taraftarlarınız varsa. Beş oyuncunun A takım kadrosundan çıkarılmasına yol açan son disiplinsizlik vakası da takımda olumlu bir ruhun korunmasına kesinlikle yardımcı olmadı. Fernando Santos'u, Beşiktaş’ın son dönemdeki kötü gidişini tersine çevirmek için çok zor bir görev bekliyor. Yine de vatandaşı Gedson Fernandes'in varlığı onun hızla uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Beşiktaş taraftarına ve gazetecilere bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Fernando Santos başa çıkılması kolay bir insan değil ve basın toplantılarında kendine özgü bir tarzı var. Türk halkı için kazanılması zor bir kişi olabilir. O, geçen sene Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Jorge Jesus'tan çok farklı."

Haberin Devamı

MARCO GONÇALVES (O JOGO): “FENERBAHÇE VE GALATASARAY’LA ZİRVE MÜCADELESİ VERMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR”

"Fernando Santos, iş ahlakıyla tanınan ve oyuncularla iyi bir ilişki kurabilen bir teknik direktör. Bazen milli takımın oynadığı futboldan dolayı taraftarla anlaşamadı ama sonuç aldı, özellikle de Euro'da. Sonunda Portekiz Futbol Federasyonu, yeni bir antrenörün zamanının geldiğini düşündüğü için Fernando Santos takımdan ayrıldı. Fernando Santos, uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmadı ama bunun bir dezavantaj olmayacağını düşünüyorum. Bir kulüpte çalışmanın günlük bir çalışma gerektirdiği doğru ama milli takım çalıştırırken de büyük ve detaylı bir çalışma var. Zorluk olacak, orası kesin. Her şey kulübün ve oyuncuların, onun zihniyetini ve yöntemlerini nasıl benimseyeceklerine bağlı ama aradaki mesafe çok fazla olduğundan, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı seviyeye gelip zirve mücadelesi vermesi zor görünüyor. Fernando Santos için uzun vadeli bir çalışma olacak."

Haberin Devamı

DAVID NOVO (RECORD PORTUGAL): “10 YILDIR KULÜP TAKIMINDA GÖREV ALMAMIŞ OLMASI SORUN DEĞİL. BEŞİKTAŞ, FERNANDO SANTOS’A İNANIYOR”





"Fernando Santos'un biriktirdiği tüm deneyim ve kupalar, onun yetkin bir antrenör olduğunu ve tüm saygıyı hak ettiğini gösteriyor. Milli takım teknik direktörlüğü döneminin sonu iyi olmasa da Portekiz için yaptığı işlerden dolayı herkeste ona karşı bir minnettarlık duygusu var. 10 yıldır kulüplerde görev almamış olsa da bunun bir sorun olduğunu sanmıyorum. Mesele, çalışma yöntemlerini yeni bir ritme adapte etmekte yatıyor. Günümüz futbolunda bu hızlı bir şekilde başarılabilir. Beşiktaş, Fernando Santos’a inanıyor. Devasa bir kulübe, sürekli baskı altında ve hassas bir zamanda geldiğinizde işler her zaman karmaşıktır. Zaman Fernando Santos'un aleyhine işlese de deneyim ve bilgi onun lehine işliyor."