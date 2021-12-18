Son dakika: Fenerbahçe-Beşikaş maçı öncesi Vitor Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar, tazminat detayı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Sahte içki faciası büyüyor Uzmanlar inceledi, içinden tiner çıktıSahte içki faciası büyüyor! 'Uzmanlar inceledi, içinden tiner çıktı'#Hasan Sülek
Derbi öncesi Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...Derbi öncesi Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...#Fenerbahçe
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı Türkiyede bir ilk... TOGG ve Farasisten ortaklıkBakan Varank açıkladı! Türkiye'de bir ilk... TOGG ve Farasis'ten ortaklık#Mustafa Varank
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdiYeğeninin ölümüne neden olmuştu! Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdi#Eymen Kara
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...#Pfizer
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
Survivorda aşk üçgeniSurvivor'da aşk üçgeni#Altın Fiyatları
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe-Beşikaş maçı öncesi Vitor Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar, tazminat detayı...

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Vitor Pereira
Son dakika: Fenerbahçe-Beşikaş maçı öncesi Vitor Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar, tazminat detayı...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği konuşulmaya devam ediyor. İlk yarının bitimiyle yolların ayrılacağı iddia edilen Portekizli çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir haber de bugün Portekiz basınından geldi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda da teknik direktör bilmecesi yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ PINHEIRO'YU BİTİREMEDİ

Derbiye Önder Karaveli liderliğinde çıkacak olan Beşiktaş, İstanbul'a gelmesi beklenen Bruno Pinheiro'dan olumsuz yanıt aldı. Portekizli çalıştırıcı dün Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna; "Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Estoril gereken açıklamayı gün içerisinde yapacaktır. Ben buradayım, takımdan ayrılmıyorum. Konu benim için kapandı. Veda mesajı falan yok." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Estoril'i fesih tazminatı konusunda ikna edemediği ve tarafların masadan kalktıkları öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 4 kilit adamıFenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 4 kilit adamıHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'DE PEREIRA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de ise mevcut teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı ile devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çokça haber çıkmakta.

PORTEKİZ BASININDAN FLAMENGO İDDİASI

Haberin Devamı

Bugün Portekiz basınında Vitor Pereira ile ilgili flaş bir haber çıktı. Coluna do Fla isimli internet sitesinde yer alan habere göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Flemango'nun diğer adayları ise Paulo Sousa ve Paulo Fonseca.

"TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYORLAR, BU YÜZDEN DERBİ SONUCU BEKLENİYOR"

Haberde Flamengo'nun Vitor Pereira için fesih tazminatı ödemek istemediği ve Beşiktaş derbisinin sonucu ve sonrasında Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararı göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beşiktaşa Bruno Pinheirodan kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladı...Son dakika: Beşiktaş'a Bruno Pinheiro'dan kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı...Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE PEREIRA'YI GÖNDERİRSE İMZA ATTIRILACAK"

Beşiktaş derbisinde alınacak skora göre Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını hemen de ayırabilir, ilk yarının son maçı olan Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından da ayrılık kararı çıkabilir. Sarı-lacivertli kulübün kararını bekleyen Flamengo, ayrılık kararı çıkması halinde Pereira'yı takımın başına getirecek.

"DİĞER ADAY CARLOS CARVALHAL'DI AMA İSTEMEDİ"

Coluna do Fla'nın haberinde Flamengo yönetiminin düşündüğü bir diğer adayın ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal olduğu belirtildi. Portekiz'de olan kulüp yetkililerinin Carvalhal ile görüştüğü ancak kişisel sebeplerden ötürü Portekizli çalıştırıcının teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Beşiktaş#Vitor Pereira

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat