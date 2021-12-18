Son dakika: Fenerbahçe-Beşikaş maçı öncesi Vitor Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar, tazminat detayı...

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Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda da teknik direktör bilmecesi yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ PINHEIRO'YU BİTİREMEDİ

Derbiye Önder Karaveli liderliğinde çıkacak olan Beşiktaş, İstanbul'a gelmesi beklenen Bruno Pinheiro'dan olumsuz yanıt aldı. Portekizli çalıştırıcı dün Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna; "Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Estoril gereken açıklamayı gün içerisinde yapacaktır. Ben buradayım, takımdan ayrılmıyorum. Konu benim için kapandı. Veda mesajı falan yok." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Estoril'i fesih tazminatı konusunda ikna edemediği ve tarafların masadan kalktıkları öğrenildi.

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FENERBAHÇE'DE PEREIRA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de ise mevcut teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı ile devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çokça haber çıkmakta.

PORTEKİZ BASININDAN FLAMENGO İDDİASI

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Bugün Portekiz basınında Vitor Pereira ile ilgili flaş bir haber çıktı. Coluna do Fla isimli internet sitesinde yer alan habere göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Flemango'nun diğer adayları ise Paulo Sousa ve Paulo Fonseca.

"TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYORLAR, BU YÜZDEN DERBİ SONUCU BEKLENİYOR"

Haberde Flamengo'nun Vitor Pereira için fesih tazminatı ödemek istemediği ve Beşiktaş derbisinin sonucu ve sonrasında Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararı göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

"FENERBAHÇE PEREIRA'YI GÖNDERİRSE İMZA ATTIRILACAK"

Beşiktaş derbisinde alınacak skora göre Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını hemen de ayırabilir, ilk yarının son maçı olan Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından da ayrılık kararı çıkabilir. Sarı-lacivertli kulübün kararını bekleyen Flamengo, ayrılık kararı çıkması halinde Pereira'yı takımın başına getirecek.

"DİĞER ADAY CARLOS CARVALHAL'DI AMA İSTEMEDİ"

Coluna do Fla'nın haberinde Flamengo yönetiminin düşündüğü bir diğer adayın ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal olduğu belirtildi. Portekiz'de olan kulüp yetkililerinin Carvalhal ile görüştüğü ancak kişisel sebeplerden ötürü Portekizli çalıştırıcının teklifi reddettiği ortaya çıktı.