Son dakika: Beşiktaş'a Bruno Pinheiro'dan kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı...

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Beşiktaş'ta teknik direktör konusu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. İkinci başkan Adnan Dalgakıran dün akşam yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söylemişti. Pinheiro'dan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

VEDA MAÇI OLMASI BEKLENİYORDU AMA...

Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, dün gece Portekiz Ligi'nde Famalicao'yu konuk etti. Portekiz basınının Pinheiro'nun Estoril'deki son maçı olarak gördüğü Estoril - Famalicao mücadelesi 2-2 sona erdi. 1-0 geri düşen Estoril, ilk yarının uzatma dakikalarında iki gol bulup devreyi 2-1 önde kapattı. Famalicao 53. dakikada skora denge getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Pinheiro'nun takımı Estoril, 15. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Pinheiro'nun maç sonrası taraftara veda etmesi beklenirken 45 yaşındaki teknik adam sürpriz bir açıklama yaparak takımda kalacağını söyledi.

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"AYRILMIYORUM, KONU KAPANDI"

Bruno Pinheiro, maç sonrası kendisine Adnan Dalgakıran'ın açıklamalarını onaylayıp onaylamadığı şeklindeki soruya; "Hayır, onaylamıyorum. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Estoril gereken açıklamayı gün içerisinde yapacaktır. Ben buradayım, takımdan ayrılmıyorum. Konu benim için kapandı. Veda mesajı falan yok." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ALACAĞI ÜCRET BİLE BELLİ OLMUŞTU

Portekiz basınından O Jogo, Beşiktaş'ın Pinheiro ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını ve Portekizli çalıştırıcının sözleşme kapsamında yıllık 900 bin Euro kazanacağını öne sürmüştü.

FESİH MADDESİ ENGEL OLDU

O Jogo'nun haberinde Bruno Pinheiro'nun sözleşmesinde yer alan 350 bin Euro'luk fesih maddesinin taraflar arasında soruna yol açtığı belirtildi. Habere göre Beşiktaş bu fesih maddesini ödemek istemiyor, Estoril ise fesih maddesi karşılanmadığı sürece Pinheiro'nun ayrılmasına izin vermiyor.

İBRE ŞENOL GÜNEŞ'E DÖNEBİLİR

Bruno Pinheiro'yu bitiremeyen Beşiktaş yönetiminin diğer seçeneklere yönelmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise yakın ilişki içerisinde olduğu Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istediği biliniyor. Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.